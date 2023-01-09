牙齒健康｜洗牙應該幾耐洗一次？洗牙後牙齒會變白？為甚麼會流牙血？一文拆解洗牙原理及4個洗牙迷思

每當談及牙科治療時，不少人都會立即聯想年年洗牙(scaling)。不過，坊間對於洗牙存有一定的迷思，最常見的問題是究竟正常人多久需要洗牙一次呢？而洗牙後牙齒是否會變白？另有傳聞指洗牙會令我們的牙齒變鬆，究竟是否有醫學根據？Gofever高燒編輯以下邀請了陳澔賢牙科醫生，為大家拆解洗牙原理及4個洗牙迷思。

甚麼是洗牙？立即拆解洗牙原理 陳澔賢醫生表示，原來我們就算每日刷牙，總有部份牙菌膜無辦法徹底清潔，而這些牙菌膜 會 吸收口水中的鈣質，形成我們俗稱的牙石(calculus)。這些牙石依附在牙縫中間，普通刷牙無辦法清除。倘若任由這些牙石積聚，會越變越多，上面會依附更多的細菌，從而引起牙肉發炎，牙齦萎縮， 口氣或牙周病等等 病症。 至於洗牙的原理，牙醫會透過牙科工具或超聲波洗牙機，將患者牙齒表面的牙結石及牙漬擊碎，並以牙科用浮石粉打磨牙齒表面，強化牙齒外層及回復平滑，減少患牙齦發炎或牙周病(Periodontal dissease)的機會。

4大洗牙迷思 洗牙每年至少洗一次？ 坊間對於洗牙存有一定的迷思，當中最常見的洗牙的次數，究竟大家應該多久洗牙一次呢？ 陳醫生指，牙醫大多會建議正常人口腔健康良好人士每半年至一年間接受一次洗牙。 但以下幾類患者會建議密集地清潔牙齒，因為他們牙齦發炎的風險會比較高： 吸煙人士

糖尿病患者

孕婦 (懷孕前及懷孕中4-6個月)

正在接受矯正治療

以前曾經患有牙周病人士 以上人士會建議3-6個月便需要進行一次洗牙治療。

洗牙有牙齒美白作用？ 另外，坊間亦有流傳洗牙有牙齒美白作用，對此陳醫生回應指，其實洗牙並不會令我們的牙齒變白，如同上文所言，洗牙功能是將牙結石清除乾淨及變得光滑，卻不會牙齒變白。他提醒，如果大家想美白牙齒，可以考慮牙齒漂白療程。

洗牙令牙齒愈洗愈鬆及牙縫變大？ 陳醫生續指，曾有不少患者拒絕接受洗牙，因為他們擔心洗牙後令牙齒變鬆及牙縫變大，但他解釋，在正常情況下，洗牙不會導致牙齒變鬆或牙縫變大，有患者之所出現有關情況，其實是因灼他們本身已患有嚴重牙周病，導致牙齦萎縮及牙齒變鬆，當他們洗牙後，原來填滿牙縫並支撐牙齒的牙結石被移除，令牙齒變回鬆動的原狀，才會令他們誤以為是因為洗牙令牙齒變鬆及牙縫變大。相反，只有定期洗牙才可以徹底清潔牙齒，避免牙周病及牙齦萎縮情況惡化。