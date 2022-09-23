牙齒感染當心引致鼻竇炎！流惡臭膿黃鼻涕注意

一位患者因反覆鼻竇炎症狀，左側持續流膿黃鼻涕已4年，由耳鼻喉科醫師轉介到牙科評估，經詳細的臨床口內及X光放射影像學檢查，發現患者左上第一大臼齒有一崩壞的暫時填充物，並有齲齒繼續蛀蝕的現象，因為沒有牙痛的症狀，所以患者沒有到牙科求診。後續經過幾次根管治療，根管清創、沖洗和換藥後，患者的膿鼻涕逐漸減少，口內觸診也不再有壓痛感。

牙科相關鼻竇炎比例升高 約佔三成

上顎後牙因靠近鼻竇底部，因此嚴重的根尖發炎可能引起鼻竇炎症狀，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科醫師葉沛盈指出，齒源性鼻竇炎(odontogenic sinusitis)意指病人患有鼻竇方面之疾病，且此疾病透過影像學、微生物學或是臨床上的證據證實與牙齒相關。

根據文獻統計，齒源性鼻竇炎約佔單側上顎竇鼻竇炎的三成，且近年來，此類和牙科相關的鼻竇炎比例有升高的趨勢，值得大家提高警覺。