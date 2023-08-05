牙齒矯正｜箍牙後要戴一世retainer？關於箍牙的5大問題！

問題一：幾時可以箍牙？ 不少人覺得箍牙應該在17、18歲前，但其實箍牙是沒有年齡限制的，不論幾多歲，只要對自己的牙齒不滿意，都可以到牙醫診所接受檢查，了解是否有矯正牙齒的需要。兒童如果在換牙前出現咬合問題，亦可在恆齒長齊前接受簡單的矯正，可避免未來較為複雜及昂貴的全面牙齒矯正治療。

問題二：為甚麼要箍牙？ 箍牙可以令牙齒排列得更整齊，令外觀及笑容加分，最重要是可解決某些常見的牙齒排列問題，例如哨牙、咬合不正、「倒及牙」，及牙周病後牙齒移位等。

問題三：那種箍牙方式 適合我？ 箍牙的方式可以分為4種，分別是外箍固定式矯齒器、內箍固定式矯齒器、隱形牙套及功能性矯齒器。 外箍 / 內箍 / 固定式矯齒器 物料：不銹鋼、塑膠和陶瓷 適合：大部分矯齒情況 特點：不能自行取出、較難維持口腔清潔 隱形牙套 物料：塑膠 適合：齒縫在4毫米以下、非骨性倒及牙、牙齒傾斜小於45度 特點：外型較美觀，但患者需自律，長時間配戴牙套 功能性矯齒器 適合：兒童骨骼生長出現問題，如下頜縮後。

問題四：箍牙要幾耐？ 箍牙的療程約需6個月至3年不等，長短視乎箍牙年紀、使用的箍牙方式、牙齒情況及矯齒的複雜程度等。

問題五：箍牙後仍要配戴維持器？ 箍牙後的牙骨比較柔軟，牙齒有機會移位，因此在完成牙齒矯正後，仍要配戴維持器(retainer)，尤其是在完成療程的頭12個月內。但是，12個月後，牙齒亦會隨年齡增長而有所移動，因此如果想令牙齒維持在同一位置，就需要乖乖配戴固定器了。