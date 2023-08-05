牙齒矯正｜箍牙後要戴一世retainer？關於箍牙的5大問題！

問題一：幾時可以箍牙？
不少人覺得箍牙應該在17、18歲前，但其實箍牙是沒有年齡限制的，不論幾多歲，只要對自己的牙齒不滿意，都可以到牙醫診所接受檢查，了解是否有矯正牙齒的需要。兒童如果在換牙前出現咬合問題，亦可在恆齒長齊前接受簡單的矯正，可避免未來較為複雜及昂貴的全面牙齒矯正治療。
問題二：為甚麼要箍牙？
箍牙可以令牙齒排列得更整齊，令外觀及笑容加分，最重要是可解決某些常見的牙齒排列問題，例如哨牙、咬合不正、「倒及牙」，及牙周病後牙齒移位等。
問題三：那種箍牙方式適合我？
箍牙的方式可以分為4種，分別是外箍固定式矯齒器、內箍固定式矯齒器、隱形牙套及功能性矯齒器。
外箍/內箍/固定式矯齒器
物料：不銹鋼、塑膠和陶瓷
適合：大部分矯齒情況
特點：不能自行取出、較難維持口腔清潔
隱形牙套
物料：塑膠
適合：齒縫在4毫米以下、非骨性倒及牙、牙齒傾斜小於45度
特點：外型較美觀，但患者需自律，長時間配戴牙套
功能性矯齒器
適合：兒童骨骼生長出現問題，如下頜縮後。
問題四：箍牙要幾耐？
箍牙的療程約需6個月至3年不等，長短視乎箍牙年紀、使用的箍牙方式、牙齒情況及矯齒的複雜程度等。
問題五：箍牙後仍要配戴維持器？
箍牙後的牙骨比較柔軟，牙齒有機會移位，因此在完成牙齒矯正後，仍要配戴維持器(retainer)，尤其是在完成療程的頭12個月內。但是，12個月後，牙齒亦會隨年齡增長而有所移動，因此如果想令牙齒維持在同一位置，就需要乖乖配戴固定器了。