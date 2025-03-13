牙齒美白要揀4大成分牙膏！醫生教5招揀牙刷牙膏護口腔

牙刷和牙膏的種類五花八門，到底怎樣選擇才適合自己？有醫生指，選擇牙刷牙膏的種類會直接影響著我們的口腔健康。他指出有5大挑選建議和注意事項，其中如果想要牙齒美白就要留意有沒有4大成分。

牙科醫生葉昭孝在其facebook專頁上分享指，面對琳瑯滿目的牙刷和牙膏，很多人都會感到困惑。事實上，選擇適合的牙刷和牙膏對於口腔健康非常重要。如果作出了正確的選擇，牙齒也會變得更健康。葉醫生分別列出牙刷與牙膏挑選的建議和注意事項如下：

刷牙最緊要控制力道？

牙科醫生葉昭孝提醒，刷牙技巧對口腔健康也很緊要，建議切勿用太大的力氣刷牙。正確的方式是用大拇指和食指輕輕握住牙刷，讓牙刷不掉下來的力道潔牙。輕輕刷、仔細刷，重點在於正確的刷牙方式，而非力道。

葉醫生指，透過每天幾分鐘的刷牙，不僅是為了清潔牙齒，更是給自己一個小小的寧靜時刻。從挑選牙刷和牙膏開始，讓我們一起擁有健康潔白的微笑吧。