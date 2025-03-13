牙齒美白要揀4大成分牙膏！醫生教5招揀牙刷牙膏護口腔

牙刷和牙膏的種類五花八門，到底怎樣選擇才適合自己？有醫生指，選擇牙刷牙膏的種類會直接影響著我們的口腔健康。他指出有5大挑選建議和注意事項，其中如果想要牙齒美白就要留意有沒有4大成分。
2招挑選最佳牙刷
牙科醫生葉昭孝在其facebook專頁上分享指，面對琳瑯滿目的牙刷和牙膏，很多人都會感到困惑。事實上，選擇適合的牙刷和牙膏對於口腔健康非常重要。如果作出了正確的選擇，牙齒也會變得更健康。葉醫生分別列出牙刷與牙膏挑選的建議和注意事項如下：
牙刷的挑選
1. 優先選擇「軟毛」牙刷
好處：
- 柔軟的刷毛可以溫和地清潔牙菌斑，避免傷害牙齦。
- 特別是對於牙齦敏感或有牙周問題的人來說，軟毛牙刷更為必要。
2.刷頭大小適中
好處：
- 刷頭太大會難以操作，刷頭太小則可能無法有效清潔。
- 選擇適合自己口腔大小的刷頭，確保每顆牙齒都被妥善照顧。
牙齒美白要揀4大成分牙膏
牙膏的挑選
1. 預防蛀牙
- 建議：選擇含氟牙膏(至少1,000ppm以上)，每天使用兩次，並確保刷牙時間至少2分鐘。就如給牙齒穿上一層「防護衣」，能有效抵抗蛀牙。
2. 牙齒敏感問題
- 建議：如果你有牙齒敏感的問題，可以選擇含有「硝酸鉀」的牙膏，幫助紓緩敏感疼痛。另一選擇是含「Novamin」成分的牙膏，能在脆弱部位形成保護層，進行深層修復，減少敏感不適。
3. 亮白效果
- 建議：如果你常喝咖啡或茶，擔心牙齒變黃，可以選擇含有碳酸鈣、磷酸氫鈣、水合矽石或氫氧化鋁的美白牙膏。注意美白牙膏只能去除表面污漬，無法改變牙齒的天然顏色。
刷牙最緊要控制力道？
牙科醫生葉昭孝提醒，刷牙技巧對口腔健康也很緊要，建議切勿用太大的力氣刷牙。正確的方式是用大拇指和食指輕輕握住牙刷，讓牙刷不掉下來的力道潔牙。輕輕刷、仔細刷，重點在於正確的刷牙方式，而非力道。
葉醫生指，透過每天幾分鐘的刷牙，不僅是為了清潔牙齒，更是給自己一個小小的寧靜時刻。從挑選牙刷和牙膏開始，讓我們一起擁有健康潔白的微笑吧。