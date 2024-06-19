牙齒貼片 助改善外觀

牙齒是外觀的重要部分，有些問題單靠洗牙並不足以解決，卻又不一定需要複雜的牙科治療，而可以用「貼片」解決——即在牙齒表面黏上一層薄薄的修復材料，改善牙齒的外觀、形狀或顏色。 牙科醫生文鉅生指出，牙齒貼片的材料可以是陶瓷、複合樹脂或其他材質，「由於每個人的牙齒都是獨一無二的，牙醫需要根據個人的牙齒大小、形狀、齒縫去度身訂造適合的貼片形狀。」

解決5類問題 貼片可處理哪些常見的牙齒問題呢？文鉅生舉例表示：

1. 對於因飲食、吸煙或藥物等外在因素導致的牙齒染色，貼片能夠很好地掩蓋這些瑕疵。

2. 有些人在恆齒發育期受到抗生素四環素的影響，導致牙齒變黃變黑，這種情況無法通過牙齒美白解決，而貼片則可以有效改善其外觀。

3. 如果牙齒表面存在不平整、缺損或裂紋等，貼片可以有效地修復這些缺陷，使牙齒表面重新變得光滑平整。

4. 對於先天性或後天性的牙齒形狀不規則或大小不一的問題，貼片能夠調整牙齒的外在形態，使其更加勻稱、美觀。

5. 如果牙齒間存在縫隙，貼片可以填補這些空隙，使牙齒看起來更加緊密、自然。 兩種常用材質 目前常用的陶瓷貼片和複合樹脂貼片當中，「陶瓷貼片以高強度的瓷材製成，具有與天然牙齒相似的特性，同時也具備高度的耐用性。而複合樹脂貼片則是以高分子複合材料製成，製作過程較快，價格相對較低，但其耐用性不如陶瓷貼片。」 文鉅生進一步表示，陶瓷貼片與天然牙齒的相似度非常高，此外陶瓷材料擁有耐磨損和耐腐蝕性能，使用壽命長，且不易染色，能夠長期保持穩定的色澤。同時，陶瓷貼片的生物相容性良好，不易引起過敏反應。然而，與一般的樹脂貼片相比，陶瓷貼片的價格相對較高。此外，如果患者有磨牙的習慣，可能會導致陶瓷貼片與牙齒之間的黏接面受到破壞，進而增加脫落的風險。

