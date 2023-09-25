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健康
2023-09-25 15:40:00

牛油果好處｜一星期2份 降心臟病發風險逾20% 含豐富不飽和脂肪與纖維

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牛油果

牛油果（英文︰avocado）的名字已經反映它含有大量油脂，難免令人擔心它如牛油一樣，多吃會增磅兼增脂。而最新的研究就發現，一周吃2份、即大約一個牛油果的分量，心臟病發的風險比不吃牛油果的人低21%，並建議用牛油果代替一些較不健康的食物，如牛油、芝士及加工肉等。

該項刊登在《Journal of the American Heart Association》的研究，為了解慢性病風險與飲食的關係，研究人員共追蹤68,000名女性及41,000名男性，他們全部均沒有罹患癌症、心血管疾病或中風等病史，然後在研究期間每四年填寫一次飲食問卷。

牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題 牛油果常見問題
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牛油果好處 降心臟病風險

分析資料後發現，每天食用半份、大約是四分一個牛油果，取代同等分量的雞蛋、乳酪、芝士、植物牛油或加工肉品，可以將患心臟病的風險降低16%22%，對減低中風風險則沒有幫助。

心臟病

研究發現以牛油果代替植物牛油、加工肉類等，可減心臟病風險約20%。

牛油果含豐富不飽和脂肪

研究人員認為，經常用牛油果的人，不只是把它當成健康食品，而將牛油果融入日常飲食習慣之中，以它代其他較不健康的食品，令牛油果發揮最大的營養價值。專家指出，牛油果含有豐富的不飽和脂肪與纖維，適量食用對健康有助益，但牛油果價格不便宜，其實很多食物亦有類同的營養價值，如合桃、杏仁、橄欖油、南瓜子、亞麻子等。

谷M食物（am730製圖） 谷M食物（am730製圖） 谷M食物（am730製圖） 谷M食物（am730製圖）
果仁

杏仁、合桃等含有與牛油果相近的有益元素。

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