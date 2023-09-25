牛油果好處｜一星期2份 降心臟病發風險逾20% 含豐富不飽和脂肪與纖維

牛油果（英文︰avocado）的名字已經反映它含有大量油脂，難免令人擔心它如牛油一樣，多吃會增磅兼增脂。而最新的研究就發現，一周吃2份、即大約一個牛油果的分量，心臟病發的風險比不吃牛油果的人低21%，並建議用牛油果代替一些較不健康的食物，如牛油、芝士及加工肉等。

該項刊登在《Journal of the American Heart Association》的研究，為了解慢性病風險與飲食的關係，研究人員共追蹤68,000名女性及41,000名男性，他們全部均沒有罹患癌症、心血管疾病或中風等病史，然後在研究期間每四年填寫一次飲食問卷。