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健康
2023-11-27 11:30:08

特定HLA等位基因 引發NSAID過敏反應

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藥物

臺中榮總的研究團隊透過針對大規模的樣本進行基因分析，發現了特定的HLA等位基因與NSAID過敏的發生之間存在著明顯的相關性。

臺中榮總發表一項關於人類白細胞抗原(HLA)等位基因與非類固醇消炎止痛藥(NSAID)過敏遺傳易感性的最新研究成果。這份研究可更深入理解個體對NSAID過敏的反應機制並提供了重要線索。

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對消炎藥過敏 基因細胞導致

NSAID是一類常用的止痛和消炎藥物。然而，一些人可能會對其產生過敏反應。這個問題一直困擾著醫學界。為了解這一現象的遺傳背後是否存在關聯性，臺中榮總的研究團隊展開了一項針對HLA等位基因的研究。張思玲醫生表示，HLA等位基因在免疫反應中扮演著關鍵角色，因此假設它們可能也與NSAID過敏有關。透過針對大規模的樣本進行基因分析，發現了特定的HLA等位基因與NSAID過敏的發生之間存在著明顯的相關性。

研究小組發現，某些HLA等位基因的變異與NSAID過敏的風險密切相關，這些變異在過敏患者中較為普遍。這項發現有助於解釋為甚麼一些人對NSAID表現出過敏反應，而其他人則不會。

基因

某些HLA等位基因的變異與NSAID過敏的風險密切相關，這些變異在過敏患者中較為普遍。

具有基因變異 增加過敏反應

研究結果強調了遺傳因素在NSAID過敏中的作用，但這並不是唯一的因素。環境和生活方式也可能影響個體對NSAID的反應。這項研究提供個更全面的理解，有助於未來發展個人化的醫療方案。這一研究結果的發表有助於醫療界更好地識別對NSAID過敏有高風險的患者，並針對他們提供更合適的處置。此外，它也為NSAID的安全使用提供了更多指導，以減少過敏反應的發生。

臨床上，當醫師發現病人具有HLA等位基因變異時，可提前避免使用NSAID以預防過敏。這項關於HLA等位基因和NSAID過敏遺傳易感性的研究結果已經發表在2023年美國麻醉醫學年會。未來，研究小組將繼續深入研究這一領域，以改進我們對NSAID過敏的理解，提高患者的生活品質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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