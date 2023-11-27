特定HLA等位基因 引發NSAID過敏反應

臺中榮總的研究團隊透過針對大規模的樣本進行基因分析，發現了特定的HLA等位基因與NSAID過敏的發生之間存在著明顯的相關性。

臺中榮總發表一項關於人類白細胞抗原(HLA)等位基因與非類固醇消炎止痛藥(NSAID)過敏遺傳易感性的最新研究成果。這份研究可更深入理解個體對NSAID過敏的反應機制並提供了重要線索。

對消炎藥過敏 基因細胞導致

NSAID是一類常用的止痛和消炎藥物。然而，一些人可能會對其產生過敏反應。這個問題一直困擾著醫學界。為了解這一現象的遺傳背後是否存在關聯性，臺中榮總的研究團隊展開了一項針對HLA等位基因的研究。張思玲醫生表示，HLA等位基因在免疫反應中扮演著關鍵角色，因此假設它們可能也與NSAID過敏有關。透過針對大規模的樣本進行基因分析，發現了特定的HLA等位基因與NSAID過敏的發生之間存在著明顯的相關性。

研究小組發現，某些HLA等位基因的變異與NSAID過敏的風險密切相關，這些變異在過敏患者中較為普遍。這項發現有助於解釋為甚麼一些人對NSAID表現出過敏反應，而其他人則不會。