特殊縫合方式 減少剖腹產傷口愈合不良

剖腹產時，該如何縫合來避免傷口愈合不良而影響下一胎？劉志鴻醫生於歐盟生殖醫學會，認為土耳其的醫生Dr Kalem展現了長期經驗與好的論文數據，Dr Kalem認為選擇適當剖腹產的切口部位，和分娩之後的傷口縫合方式，可以相當有效避免剖腹產傷口愈合不良，他的縫合方式也引起在場許多醫生的共鳴。

婦產科醫生常會有的疑問，就是剖腹產時，應該如何縫合來避免傷口愈合不良而影響下一胎？生殖中心醫療總顧問劉志鴻醫生出席2023歐盟生殖醫學會，發現許多值得探討的議題，其中一項就是針對「剖腹產子宮的特殊縫合方式」提出討論。由於子宮縫合的傷口容易愈合不良，經期期間以外的出血讓婦女相當困擾，另外，還有這幾年不孕症領域相當重視的「帶血的分泌物不斷地進入子宮腔」，影響自然懷孕的機會，也進而影響胚胎植入的成績。

選擇適當剖腹產切口部位 可有效避免剖腹產傷口愈合不良

劉志鴻醫生於歐盟生殖醫學會，認為土耳其的醫生Dr Kalem展現了長期經驗與好的論文數據，Dr Kalem認為選擇適當剖腹產的切口部位，和分娩之後的傷口縫合方式，可以相當有效避免剖腹產傷口愈合不良，他的縫合方式也引起在場許多醫生的共鳴。劉志鴻醫生將此訊息和相關資料、實際縫合錄影片傳給蘇怡寧醫生，包括實際縫合的錄影片，蘇怡寧醫生研究過後認為不難執行，他於剖腹產時處理傷口依照Dr Kalem的原則和縫法，實際執行後覺得簡單、很不錯並立刻推薦。經過劉志鴻醫生的統整傳遞與蘇怡寧醫生的執行推薦，相信台灣的產科醫生們應該很快會得到這個訊息，且劉志鴻醫生預期應該會改變產科醫生們的作法。

土耳其的醫生Dr Kalem於歐盟生殖醫學會提到幾項關於剖腹產傷口處理原則，包括，剖腹產的子宮切口不要低於膀胱陰道皺摺位置；縫合的時候不要縫入內膜組織；這種連續雙層新的縫合方式應該需要更廣為使用；盡量不要用連鎖縫法(lock suture)等，以上這些細節，產科醫生們應該都會注意。