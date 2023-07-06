特殊縫合方式 減少剖腹產傷口愈合不良

婦產科醫生常會有的疑問，就是剖腹產時，應該如何縫合來避免傷口愈合不良而影響下一胎？生殖中心醫療總顧問劉志鴻醫生出席2023歐盟生殖醫學會，發現許多值得探討的議題，其中一項就是針對「剖腹產子宮的特殊縫合方式」提出討論。由於子宮縫合的傷口容易愈合不良，經期期間以外的出血讓婦女相當困擾，另外，還有這幾年不孕症領域相當重視的「帶血的分泌物不斷地進入子宮腔」，影響自然懷孕的機會，也進而影響胚胎植入的成績。
選擇適當剖腹產切口部位 可有效避免剖腹產傷口愈合不良
劉志鴻醫生於歐盟生殖醫學會，認為土耳其的醫生Dr Kalem展現了長期經驗與好的論文數據，Dr Kalem認為選擇適當剖腹產的切口部位，和分娩之後的傷口縫合方式，可以相當有效避免剖腹產傷口愈合不良，他的縫合方式也引起在場許多醫生的共鳴。劉志鴻醫生將此訊息和相關資料、實際縫合錄影片傳給蘇怡寧醫生，包括實際縫合的錄影片，蘇怡寧醫生研究過後認為不難執行，他於剖腹產時處理傷口依照Dr Kalem的原則和縫法，實際執行後覺得簡單、很不錯並立刻推薦。經過劉志鴻醫生的統整傳遞與蘇怡寧醫生的執行推薦，相信台灣的產科醫生們應該很快會得到這個訊息，且劉志鴻醫生預期應該會改變產科醫生們的作法。
土耳其的醫生Dr Kalem於歐盟生殖醫學會提到幾項關於剖腹產傷口處理原則，包括，剖腹產的子宮切口不要低於膀胱陰道皺摺位置；縫合的時候不要縫入內膜組織；這種連續雙層新的縫合方式應該需要更廣為使用；盡量不要用連鎖縫法(lock suture)等，以上這些細節，產科醫生們應該都會注意。
想繼續懷孕 建議與醫生商討剖腹產縫合方式
劉志鴻醫生表示，此縫合方式在他以往作深部子宮肌瘤切除手術的時候，為了避免留下縫不到的空間，常常使用， Dr Kalem利用此縫合方式做為剖腹產後傷口的處理，是相當聰明的方式。當然，遇到緊急狀況需要很快縫合子宮時，這樣的方式就不適用。劉志鴻醫生提醒，若是還想繼續懷孕的人，下次需要進行剖腹產的時候可以跟產科醫生討論如此縫合處理的可能性。
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