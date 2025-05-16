狂食後狂運動 反不利心臟健康

不少人在大吃一頓或旅行期間狂食後，就立即做大量運動「補救」，希望能把吃進肚的熱量和油脂通通踢走。有研究顯示，並不是運動得愈多、愈快，強身效果便愈好，有時反而會不利心臟健康；一些低強度運動，如慢走等，更能保護心臟結構和功能。
低強度方可保心
根據一項《Nature Communications》的研究，老鼠持續8星期進食高脂高熱量食物，然後分別進行不同強度的運動訓練，包括慢走的低強度組、類似健身操的中等強度運動組，以及類似馬拉松式的高強度訓練組，從而模擬人類狂吃再拼命做運動的生活狀態。
結果發現，只有慢走等低強度運動，能夠達到保護心臟結構和功能的效果；而中及高強度運動則會加重心肌肥厚、收縮無力與心臟纖維化，甚至粒線體也出現損傷，反映較高強度運動不利心臟健康。
脂毒性傷害
研究人員認為，進食過多脂肪和糖分後，身體會試圖儲存這些能量，但若同時進行高強度運動，會刺激身體釋放大量脂肪酸並流入心肌細胞，在代謝機制未穩定下反造成「脂毒性」(Lipotoxicity)傷害。簡單而言，狂食後拼命運動沒有撚燒脂肪，但就令有害物質影響心臟。
專家強調，只要調整運動的順序，先建立良好的飲食習慣，然後進行運動，由低強度運動開始，身體適應及準備好，循序漸進至高強度，便可以得到最佳的效果。