狂食後狂運動 反不利心臟健康

不少人在大吃一頓或旅行期間狂食後，就立即做大量運動「補救」，希望能把吃進肚的熱量和油脂通通踢走。有研究顯示，並不是運動得愈多、愈快，強身效果便愈好，有時反而會不利心臟健康；一些低強度運動，如慢走等，更能保護心臟結構和功能。

低強度方可保心

根據一項《Nature Communications》的研究，老鼠持續8星期進食高脂高熱量食物，然後分別進行不同強度的運動訓練，包括慢走的低強度組、類似健身操的中等強度運動組，以及類似馬拉松式的高強度訓練組，從而模擬人類狂吃再拼命做運動的生活狀態。