獨處過多太少社交可致腦退化？醫生揭5大日常變蠢習慣

社交太少也會早年衰老？有醫生指，日常有不少習慣其實會對大腦造成傷害，令人變得容易忘記事情，甚至令智力被削減等，而獨處過多又較少社交的習慣就是其中一個對大腦造成負面影響的習慣。醫生指出，日常有5大習慣，都是讓大腦走下坡的元兇。

醫生揭5大日常變蠢習慣 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人會放下手機就忘記要做甚麼，開會腦袋一片空白，甚至總是叫不出別人的名字。黃醫生指，這些經驗可能不只是因為老代所致，而是大家生活中的小習慣所帶來的後果：

1. 睡眠不足 睡眠不足會令大腦慢慢凋零，特別是「睡少一點不緊要」的心態，正是大腦衰退的溫床。研究顯示，長期睡眠不足會影響記憶和學習能力，並加速腦細胞衰亡。每晚少於6小時的睡眠會降低大腦的清除系統運作，導致廢物堆積，影響記憶和專注力。 2. 高糖飲食 研究發現，高糖飲食會導致大腦胰島素抗性，影響學習和記憶功能。另外，過量糖分會破壞神經連結，使反應變慢，創意思考能力亦會下降。 3. 久坐不動 現代人平均每天坐超過9小時，研究發現，久坐會導致大腦灰質體積減少，減弱血液循環，最終影響決策和專注能力。 4. 長期壓力 研究顯示，慢性壓力會使負責記憶與情緒調控的大腦海馬迴萎縮，長期高皮質醇水平會導致大腦功能下降，增加阿茲海默症風險。 5. 獨處過多 研究報告顯示，當缺乏社交互動，就會降低大腦的連結性和資訊處理速度。人際互動能刺激多個大腦區域的活躍性，缺乏交流則容易導致早衰和反應遲鈍症狀。 重症科黃醫生表示，不要再以為「變笨」是遺傳或命運所致，其實每天的小習慣決定了自己的腦力。從今晚開始改變生活方式，早睡、戒掉高糖、增加活動量、學會放鬆，並保持社交互動，就會好好保護到大腦。