玩電話｜係咪要刪Apps？研究：少上社交平台 改善心理健康

網絡科技發達，加上疫情影響，很多時我們都是透過社交媒體，分享自己或了解朋友的狀態，甚至因此而機不離身，時刻都要幾乎查看各個媒體，隨時按Like或嬲。但英國一項研究顯示，暫停掃視社交媒體一段時間，可以改善心理健康，減少抑鬱及焦慮等情緒出現。
一星期禁用社交媒體
該項由巴斯大學進行的研究，找來154名年齡介乎18至72歲的人參與。他們被分為實驗組及對照組，前者一個星期內不能使用任何社交媒體或軟件，對照早則如常使用，並會測量及分析參加者在研究前後的焦慮、抑鬱和幸福感之變化。
心理健康明顯改善
研究顯示，停用社交媒體一星期後，參加者的幸福感、抑鬱和焦慮等三方面都有明顯改善，反映暫停一下網上社交有助改善心理健康。有關研究已刊載於《Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking》。
對身心帶來壓力
研究人員指出，現今社交媒體非常普及，很多人從醒來到晚上睡覺之前，也不停刷手機看更新，有時明明想休息也忍不住拿起手機查看，對身心都可能造成壓力。而今次研究就想知道，暫停用社交媒體會否對身心帶來好處，但更重要的是，實驗令不少參加者感受到脫離網上社交後情緒的變化，推動他們日後減少使用社交媒體。
但研究人員亦指，社交媒體已經是大家生活難以切割的一部分，但如果每周能暫停用幾個小時，或許已經可以帶來幫助。