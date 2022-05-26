玩電話｜係咪要刪Apps？研究：少上社交平台 改善心理健康

網絡科技發達，加上疫情影響，很多時我們都是透過社交媒體，分享自己或了解朋友的狀態，甚至因此而機不離身，時刻都要幾乎查看各個媒體，隨時按Like或嬲。但英國一項研究顯示，暫停掃視社交媒體一段時間，可以改善心理健康，減少抑鬱及焦慮等情緒出現。

一星期禁用社交媒體

該項由巴斯大學進行的研究，找來154名年齡介乎18至72歲的人參與。他們被分為實驗組及對照組，前者一個星期內不能使用任何社交媒體或軟件，對照早則如常使用，並會測量及分析參加者在研究前後的焦慮、抑鬱和幸福感之變化。