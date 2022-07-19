玫瑰痤瘡｜報復式聚會 飲酒或誘發玫瑰痤瘡

報復式聚會 飲酒或誘發玫瑰痤瘡

疫情下經常性戴口罩，引發不少皮膚問題，玫瑰痤瘡便是一例。早前社交距離措施放寬，酒吧等娛樂場所重開，雖然令抗疫疲勞得以紓緩，但如果報復式聚會，飲多了酒，也可能令玫瑰痤瘡病情惡化，或增加誘發風險。 玫瑰痤瘡是常見的慢性炎症疾病，皮膚科專科醫生陳湧表示，「發病成因未明，但有可能與家族病史、免疫系統過度反應、幽門螺旋菌、蠕形蟎蟲和蛋白質『抗菌肽』有關。」

皮膚泛紅出丘疹 患者面上會泛紅、血管擴張，或者出現丘疹，甚至酒渣鼻、鼻子變大，亦有患者會影響眼睛而有異物感、刺痛、眼腫、流淚等。部分人未必可分清暗瘡、濕疹和玫瑰痤瘡，陳湧解釋，「玫瑰痤瘡會整片皮膚泛紅，其丘疹也沒有黑頭；暗瘡則為一點點的紅點，暗瘡以外皮膚不會泛紅。此外，濕疹多會脫皮而甚少覺得熱，玫瑰痤瘡多數會覺得皮膚發熱變紅，而不會脫皮。若誤以為屬暗瘡或濕疹而治療，其治療方法或會使玫瑰痤瘡變差，因此向醫生求醫確診十分重要。」

每日飲酒風險增 陽光照射、極端天氣溫度、進食太熱或辛辣食物如熱湯和咖喱等、刺激性飲品如酒精及咖啡因等、使用含刺激成分化妝品或護膚品、精神壓力都可誘發玫瑰痤瘡，而疫情期間外出必須戴上口罩亦有影響。研究發現患者的玫瑰痤瘡在疫情期間變嚴重，而惡化部位正好是臉頰、嘴、鼻和下巴等口罩有覆蓋到的位置。另外，一個涉及82,737名女士、追蹤14年的研究指出，飲酒與患上玫瑰痤瘡有密切關係，如每日攝取1至4克酒精，風險增加12%；若攝取30克酒精或以上，風險更增53%，當中白酒和烈酒較易誘發玫瑰痤瘡。陳湧提醒，即使疫情穩定，亦不宜報復式聚會大量喝酒。