玫瑰痤瘡｜面部易紅難散 小心玫瑰痤瘡

面部易紅難散 小心玫瑰痤瘡

面紅人人都會，例如吵㗎情緒激動、吃完熱或者辛辣食物等。但如果紅得比較厲害，而且持續較長時間，可能數小時甚至數天，較嚴重患者面紅時可能有灼熱感，便有可能是玫瑰痤瘡。皮膚科專科醫生陳湧指出，玫瑰痤瘡影響女性較多，會針對面紅及痤瘡兩方面作治療。 玫瑰痤瘡病如其名，會面紅和出現丘疹。陳湧解釋，「目前醫學界並未完全確定其成因，有指可能是面上某些細菌或者蠕形蟎蟲比較多。而可以肯定的是面部的血管反應很大。此外，出現丘疹即代表有發炎的情況，類似暗瘡般。情況嚴重的話，可以出現『酒渣鼻』令鼻變闊大，甚至眼睛發炎，出現眼紅、眼痛現象。」

藥物減少痤瘡 陳湧指出，玫瑰痤瘡患者部分是較多面紅問題，有些較多丘疹，也有兩者都嚴重，而治療則因應面紅和丘疹作出處理。「丘疹的問題可以先用殺菌、抑制蠕形蟎蟲的藥膏；如果未能受控，或者丘疹太多，便可能會用到口服抗生素或者異維A酸。」口服抗生素的功效是消炎殺菌，從而減少丘疹，副作用較輕。「至於異維A酸，我們多選用口服而非藥膏，因為異維A酸藥膏有一定刺激性，對於已經發炎、變紅的皮膚並不適合。口服異維A酸有消炎和控油的效果，因此可令皮膚變乾、嘴唇爆拆、眼睛乾澀、頭痛等，而孕婦服用的話更有接近一半機率形成畸胎，加上療程以月計，所以只會在病情嚴重時考慮使用。」 激光助去面紅 針對面紅問題，陳湧認為藥膏和藥物的作用有限，未必每位患者都可以有明顯改善，「如真的有血管擴張，而且縱橫交錯的話，有些人會選擇激光治療令血管縮小。雖然激光治療並非針對病因，而日後有可能會再次慢慢擴張，不過治療後皮膚的進步也不小。例如曾有個案是因為紅得太誇張，外出一定要戴帽和口罩，激光治療後情況改善很多。」

激光治療一般需要2至3個療程，用藥也大約2個月左右，就可以看到較明顯的進步，因此患者不要氣餒，堅持治療就有望改善。