球迷、打工仔注意！夜瞓、宵夜、啤酒 邊個習慣最傷肝？啤酒肚是XX肝警號 脫髮是晚期表徵？

原來當身體出現以下兩大表徵，有機會是「XX肝」的先兆！
又到英國波季尾，球迷紛紛沉迷觀賽，無論是獨樂樂，還是集齊一班麻甩佬都是同樣刺激！為何說「睇波」是男人的浪漫？皆因香港球迷都以歐洲時間追即時賽事，為興趣不惜捱夜通宵，睡得不足數小時又要換上工衣努力上班。捱夜固然傷身，再搭配著宵夜、啤酒，則會引來男人殺手–「肥肝」問題。
男人最痛！兩大肥肝表徵！
大部分男士最擔心的不是年紀的增長，反而是形象的改變。由於長期熬夜、飲酒過多以及維持高熱量、高醣的飲食習慣，都可能會衍生肝臟健康問題。
（一）、BMI>30或出現「啤酒肚」
檢查體重是否在健康範圍內，可以用身體質量指數（BMI）來計算，正常BMI範圍通常是介乎18.5到24之間。當BMI指數大於30時，脂肪在腹部的積聚會形成所謂「啤酒肚」，不僅影響個人形象，更代表肝臟健康可能已經出現問題。
（二）、脫髮問題愈發嚴重
中醫學記載「髮為血之餘」，「肝血腎虛」容易引致脫髮！脫髮的原因除了新陳代謝不良和生活壓力外，肝臟的健康狀況也是一個重要因素。
肝臟在人體中扮演著解毒和代謝的關鍵角色。如果肝功能受損，體內的毒素和廢物會逐漸累積，無法有效排出，導致血液循環不良。當血液循環受到阻礙時，營養素無法順利送達頭皮和毛囊，導致毛髮的生長受到影響，最終出現髮際線後移、髮界變寬等現象。此外，長期的睡眠不足、吸煙和酗酒等不良生活習慣會進一步加速肝功能的衰退，降低血液循環的效率，從而加劇脫髮問題。
張振榕醫生：男人的浪漫！捱夜睇波如何傷肝？
不少男士因為熱愛觀賞足球，而選擇通頂看比賽。這種長期睡眠不足的習慣，會對肝臟健康造成嚴重的影響，例如肝臟的排毒及修復功能受損，導致面部、皮膚顏色變黃。
至於攝取高熱量、高醣的宵夜，宵夜消化時間不足，直接上牀就寢，令脂肪更易囤積於內臟，亦會進一步壓迫肝臟的代謝功能，最終導致肝臟機能下降。而長期飲用酒精飲品，則會加劇肝臟受損情況。曾有研究顯示，男士每天不應飲用多於30克或以上酒精，然而攝取過量酒精，除了會對肝臟造成直接損害，最嚴重時甚至可能引起「肝頑」！
張振榕醫生：肝臟健康是男人第一道防線！
近年，肝頑已成為男性頑疾死因的首位，有「男士殺手」之稱。每年香港因肝頑而死的人數，更是超過8,000人，而當中男性的死亡比例顯著高於女性，約四到八倍多。張振榕醫生提醒，男性應該加倍注意生活方式及飲食習慣，以降低罹患肝頑的風險。
張振榕醫生：清肝消脂首選–健肝寶
【維特健靈健肝寶】經過權威大學科研實證*，有助全面提升肝臟健康，特別適合經常熬夜、過度飲酒、愛吃宵夜或面對高壓生活的人士。
．丹參：有助清肝排毒，減少肝臟脂肪積存。
．Vital PL™肝臟磷脂：強化和修復受損的肝臟細胞膜。
．五味子及維他命E：排毒健肝、益氣補肝腎，或有助加強解毒功能。