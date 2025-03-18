球迷、打工仔注意！夜瞓、宵夜、啤酒 邊個習慣最傷肝？啤酒肚是XX肝警號 脫髮是晚期表徵？

原來當身體出現以下兩大表徵，有機會是「XX肝」的先兆！

又到英國波季尾，球迷紛紛沉迷觀賽，無論是獨樂樂，還是集齊一班麻甩佬都是同樣刺激！為何說「睇波」是男人的浪漫？皆因香港球迷都以歐洲時間追即時賽事，為興趣不惜捱夜通宵，睡得不足數小時又要換上工衣努力上班。捱夜固然傷身，再搭配著宵夜、啤酒，則會引來男人殺手–「肥肝」問題。

男人最痛！兩大肥肝表徵！

大部分男士最擔心的不是年紀的增長，反而是形象的改變。由於長期熬夜、飲酒過多以及維持高熱量、高醣的飲食習慣，都可能會衍生肝臟健康問題。

（一）、BMI>30或出現「啤酒肚」

檢查體重是否在健康範圍內，可以用身體質量指數（BMI）來計算，正常BMI範圍通常是介乎18.5到24之間。當BMI指數大於30時，脂肪在腹部的積聚會形成所謂「啤酒肚」，不僅影響個人形象，更代表肝臟健康可能已經出現問題。