理大中大合作研發新藥 ABarginase治療肥胖相關代謝疾病

肥胖是全球普遍的健康問題，或會引致糖尿病、非酒精性脂肪肝等代謝疾病。現時患者往往要服用不同藥物去治療這些互相關連的疾病，導致出現多種藥物併用問題的風險增加。香港理工大學與香港中文大學合作，研發出相關的單一治療藥物ABarginase，已於多個國家申請專利，為臨床試驗做好準備。

「消耗精氨酸」藥理機制

理大與中大研究團隊發現當血液內一種半必需氨基酸「精氨酸」處於低水平，即「精氨酸飢餓」的狀態，細胞會抑制脂肪合成，促進脂肪分解，並且增強對胰島素的敏感度。不過人體內可以分解精氨酸的精氨酸酶，它的循環半衰期為時甚短，只有不足30分鐘。

ABarginase藥物便首次採用「消耗精氨酸」的藥理機制，以安全、持久的方式，以單一藥物治療多種肥胖相關疾病，包括糖尿病前期、II型糖尿病，以及非酒精性脂肪肝等。理大應用生物及化學科技學系教授、盧家驄慈善基金藥物科學教授梁潤松教授指，「研究團隊採用融合蛋白方法，研製出一種長效的重組人類精氨酸酶ABarginase，它含有一個白蛋白結合域，使其能夠與血液中穩定而又充沛的白蛋白結合，從而延長其循環半衰期約200倍。ABarginase具有較強的酶活性，每星期只需注射一劑量，就足以使血液循環中的精氨酸保持在低水平，從而達到精氨酸飢餓的狀態。」