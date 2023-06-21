理大發現 舊藥新用 治療超級惡菌

肺炎克雷伯菌是其中一種抗菌素耐藥性(AMR)細菌，由於治療選擇有限，加上不斷快速進化，令感染者的死亡率高企。香港理工大學研究團隊破解了肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)的發病機理，並找到新的治療法，減低死亡率。 理大微生物學講座教授、化學生物學及藥物研發國家重點實驗室成員、食品科學及營養學系系主任陳聲教授表示，「處理AMR是全球傳染病領域第一要務，英國政府亦預計，到2050年AMR生物將造成1,000萬人死亡。」而肺炎克雷伯菌主要於醫院內感染，社區感染個案較少。

治療選擇有限 無論世衛和美國疾病預防控制中心，都視肺炎克雷伯菌為緊急威脅，並於歐美地區造成三成以上的死亡率，香港則約22%。惟現時治療選擇有限，陳聲續指，「在芸芸抗生素之中，由於黏菌素有高毒性，有很多人不適用；替加環素無效；頭孢他啶/阿維巴坦則對於帶有NDM-1抗藥性基因的細菌無效。加上肺炎克雷伯菌每一兩年便出現進化，衍生出高毒力肺炎克雷伯菌、碳青黴烯耐藥肺炎克雷伯菌、高毒力超耐藥肺炎克雷伯菌等，新藥的研發追不上其演化速度，令問題更難以處理。」 誘發致命細胞因子風暴 理大研究團隊在小鼠實驗中，發現高毒力肺炎克雷伯菌會引起宿主一系列組織損傷及病理變化，包括腸道和脾臟等，從而導致高死亡率。陳聲指出，「體內免疫系統並未能清除有關病菌，我們進一步發現，感染後更產生了大量細胞因子，並出現炎症反應失調。」在高通量RNA測序之下，證實了高毒力肺炎克雷伯菌感染可誘導細胞因子風暴，即不受控的免疫細胞反應，演變成致命的感染性休克。 乙酰水楊酸避免休克 隨後的實驗發現，抑制細胞因子風暴爆發，便可顯著減低感染者的死亡率。研究團隊發現，用於止痛和消炎的乙酰水楊酸(ASA)，即阿士匹靈，可以抑制炎症細胞進入肺部，大減細胞因子風暴風險，避免惡化成感染性休克。而ASA配合頭孢他啶/阿維巴坦使用，對高毒力肺炎克雷伯菌的急性感染的治療更有效，為患者「保命」。