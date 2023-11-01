理大研發智雲行健步儀 助中風患者行得好

中風是成年人殘障的主要原因之一，逾八成患者曾經歷偏癱(一邊身癱瘓)，近半數人甚至永久殘障。幫助患者重建運動功能是復康的一大目標，香港理工大學研發出「智雲行健步儀」，有效糾正足下垂及足內翻問題，改善步姿及走路平衡。
香港理工大學生物醫學工程學系副教授胡曉翎博士表示，香港中風患者面對的挑戰是治療師少，住院期短，「患者住院一個月便要出院，之後一周兩次物理治療，對於中風復康並不足夠，他們需要每天訓練；而且患者出院後與醫生的溝通未必足夠，或影響治療方案的連貫性。」
小腿肌力難恢復
當中風患者出現偏癱時，身體容易出現代償，即過度依賴健全的一邊，又或多用近端的肌肉取代遠端肌肉功能。胡曉翎解釋，「因此患者步行時會出現左右兩邊一高一低的不平衡情況，而且會借助大腿力量將小腿往前擺，小腿無力，並出現足下垂和足內翻的復康樽頸；而使用傳統足踝矯形器反會令肌肉萎縮，無法回復患側肌肉自主功能。」
偵測步姿提醒糾正
理大研發的智雲行健步儀結合了外骨骼、柔性人工氣動肌肉、震動觸覺回饋及神經電刺激功能，幫助糾正足下垂及足內翻。智雲行健步儀在腳底設有數個壓力感應器，能夠偵測步行的狀態，如腳跟剛著地時，健步儀的柔性人工氣動肌肉便會充氣幫助支撐腳踝避免足內翻；而腳要向前蹬時，健足儀會刺激小腿後方腓腸肌收縮，做出蹬的動作；到腳離地的時候，則會刺激脛骨前肌收縮，腳掌背屈避免絆倒和足下垂。若患者動作欠佳，健步儀會在腳離地時作出震動提醒，讓患者主動糾正步姿，下一步行得更好。
遙距監測復康進度
智雲行健步儀可透過手機App記錄患者復康進度，即使沒有治療師在場，患者也知道自己是否做得好、有沒有進步，可提升治療參與度和療效。胡曉翎續指，「患者之間更可以配對訓練進程，在復康路結伴同行，互相支持；治療師也可遙距監察患者進度。」健步儀重量只有400克，使用一枚9V電池就可連續使用4小時，適合患者在家或戶外自行做復康訓練，加快回復運動功能。
九成人解決足內翻
研發團隊研究發現，採用智雲行健步儀比起只用傳統機械外力裝置的復康療效提升40%；而12名參與臨床研究的中風患者中，在完成20節、每節1.5小時的訓練之後，九成以上患者糾正了足內翻問題，腳掌背屈的角度由5度進步至10度(正常人約15度)。胡曉翎指出，患者出院之後、能夠自行站立之時，就是使用智雲行健步儀的最好時機，及早介入有助最大程度的康復。研究團隊未來將進行更大型臨床研究，收集更多數據以作出個人化的精準療程設計。預計智雲行健步儀可於明年正式推出，幫助更多中風患者。