理大研發智雲行健步儀 助中風患者行得好

胡曉翎指足下垂及足內翻是中風復康的樽頸位之一。

中風是成年人殘障的主要原因之一，逾八成患者曾經歷偏癱(一邊身癱瘓)，近半數人甚至永久殘障。幫助患者重建運動功能是復康的一大目標，香港理工大學研發出「智雲行健步儀」，有效糾正足下垂及足內翻問題，改善步姿及走路平衡。

香港理工大學生物醫學工程學系副教授胡曉翎博士表示，香港中風患者面對的挑戰是治療師少，住院期短，「患者住院一個月便要出院，之後一周兩次物理治療，對於中風復康並不足夠，他們需要每天訓練；而且患者出院後與醫生的溝通未必足夠，或影響治療方案的連貫性。」

小腿肌力難恢復

當中風患者出現偏癱時，身體容易出現代償，即過度依賴健全的一邊，又或多用近端的肌肉取代遠端肌肉功能。胡曉翎解釋，「因此患者步行時會出現左右兩邊一高一低的不平衡情況，而且會借助大腿力量將小腿往前擺，小腿無力，並出現足下垂和足內翻的復康樽頸；而使用傳統足踝矯形器反會令肌肉萎縮，無法回復患側肌肉自主功能。」

