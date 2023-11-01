熱門搜尋:
萬聖節2023 埼玉縣 Apple 冰上火花 雙11 以巴衝突 金球獎 取消黑碼 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-01 04:30:21
日報

理大研發智雲行健步儀 助中風患者行得好

分享：
中風

胡曉翎指足下垂及足內翻是中風復康的樽頸位之一。

中風是成年人殘障的主要原因之一，逾八成患者曾經歷偏癱(一邊身癱瘓)，近半數人甚至永久殘障。幫助患者重建運動功能是復康的一大目標，香港理工大學研發出「智雲行健步儀」，有效糾正足下垂及足內翻問題，改善步姿及走路平衡。

香港理工大學生物醫學工程學系副教授胡曉翎博士表示，香港中風患者面對的挑戰是治療師少，住院期短，「患者住院一個月便要出院，之後一周兩次物理治療，對於中風復康並不足夠，他們需要每天訓練；而且患者出院後與醫生的溝通未必足夠，或影響治療方案的連貫性。」

小腿肌力難恢復

當中風患者出現偏癱時，身體容易出現代償，即過度依賴健全的一邊，又或多用近端的肌肉取代遠端肌肉功能。胡曉翎解釋，「因此患者步行時會出現左右兩邊一高一低的不平衡情況，而且會借助大腿力量將小腿往前擺，小腿無力，並出現足下垂和足內翻的復康樽頸；而使用傳統足踝矯形器反會令肌肉萎縮，無法回復患側肌肉自主功能。」
 

中風 智雲行健步儀

熊先生(左)及李先生(右)分別在1年半和逾十年前中風，使用智雲行健步儀之後走路姿勢有進步。

中風 智雲行健步儀

智雲行健步儀相比其他外骨骼輕巧得多。

偵測步姿提醒糾正

理大研發的智雲行健步儀結合了外骨骼、柔性人工氣動肌肉、震動觸覺回饋及神經電刺激功能，幫助糾正足下垂及足內翻。智雲行健步儀在腳底設有數個壓力感應器，能夠偵測步行的狀態，如腳跟剛著地時，健步儀的柔性人工氣動肌肉便會充氣幫助支撐腳踝避免足內翻；而腳要向前蹬時，健足儀會刺激小腿後方腓腸肌收縮，做出蹬的動作；到腳離地的時候，則會刺激脛骨前肌收縮，腳掌背屈避免絆倒和足下垂。若患者動作欠佳，健步儀會在腳離地時作出震動提醒，讓患者主動糾正步姿，下一步行得更好。

遙距監測復康進度

智雲行健步儀可透過手機App記錄患者復康進度，即使沒有治療師在場，患者也知道自己是否做得好、有沒有進步，可提升治療參與度和療效。胡曉翎續指，「患者之間更可以配對訓練進程，在復康路結伴同行，互相支持；治療師也可遙距監察患者進度。」健步儀重量只有400克，使用一枚9V電池就可連續使用4小時，適合患者在家或戶外自行做復康訓練，加快回復運動功能。

九成人解決足內翻

研發團隊研究發現，採用智雲行健步儀比起只用傳統機械外力裝置的復康療效提升40%；而12名參與臨床研究的中風患者中，在完成20節、每節1.5小時的訓練之後，九成以上患者糾正了足內翻問題，腳掌背屈的角度由5度進步至10度(正常人約15度)。胡曉翎指出，患者出院之後、能夠自行站立之時，就是使用智雲行健步儀的最好時機，及早介入有助最大程度的康復。研究團隊未來將進行更大型臨床研究，收集更多數據以作出個人化的精準療程設計。預計智雲行健步儀可於明年正式推出，幫助更多中風患者。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受