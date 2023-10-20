理大研發Cs4-SeNPs 助挽救骨質疏鬆

骨質疏鬆症是長者、更年期後女性常見的疾病，患者往往到骨折時才發現自己患病，帶來嚴重後果。補鈣、攝取維他命D固然重要，香港理工大學未來食品研究院研發出蟲草菌絲體Cs4多醣蛋白功能化納米硒(Cs4-SeNPs)，從造骨細胞著手，挽救骨質疏鬆。

香港理工大學未來食品研究院院長黃家興教授表示，硒是人體必需的微量元素，可從巴西堅果、吞拿魚、牛肉等攝取。「若人體缺乏硒，就會引起不同類型的骨骼疾病，其中也包括骨質疏鬆症。於是我們研究納米化的硒元素，能否對骨骼健康提供幫助。」

穩定維持納米體積

過往有研究指蟲草Cs4的多醣蛋白，亦有保護骨骼的功能，研究團隊經過多年研究，成功將蟲草Cs4多醣蛋白結合納米硒，亦有助硒元素穩定地維持於納米體積。黃家興續指，「當中所有成分都是食品級數，亦取得專利及內地的獎項。」

於細胞實驗中，10微克劑量的Cs4-SeNPs在細胞增殖、細胞分化以及骨礦化都有最好效果，「Cs4-SeNPs大約用了11分鐘便可進入造骨細胞。」

