理大研發Cs4-SeNPs 助挽救骨質疏鬆

骨質疏鬆症是長者、更年期後女性常見的疾病，患者往往到骨折時才發現自己患病，帶來嚴重後果。補鈣、攝取維他命D固然重要，香港理工大學未來食品研究院研發出蟲草菌絲體Cs4多醣蛋白功能化納米硒(Cs4-SeNPs)，從造骨細胞著手，挽救骨質疏鬆。
香港理工大學未來食品研究院院長黃家興教授表示，硒是人體必需的微量元素，可從巴西堅果、吞拿魚、牛肉等攝取。「若人體缺乏硒，就會引起不同類型的骨骼疾病，其中也包括骨質疏鬆症。於是我們研究納米化的硒元素，能否對骨骼健康提供幫助。」
穩定維持納米體積
過往有研究指蟲草Cs4的多醣蛋白，亦有保護骨骼的功能，研究團隊經過多年研究，成功將蟲草Cs4多醣蛋白結合納米硒，亦有助硒元素穩定地維持於納米體積。黃家興續指，「當中所有成分都是食品級數，亦取得專利及內地的獎項。」
於細胞實驗中，10微克劑量的Cs4-SeNPs在細胞增殖、細胞分化以及骨礦化都有最好效果，「Cs4-SeNPs大約用了11分鐘便可進入造骨細胞。」
密度明顯提升
此外，研究團隊進一步於小鼠上進行實驗，並採用較年長、去卵巢的女性小鼠模擬更年期後的狀況，並比較雌激素、3個不同劑量Cs4-SeNPs對於骨質密度的影響。結果發現，4組都可有效增加小鼠大腿及脊骨的骨質密度，不過雌激素組的小鼠子宮明顯變大。黃家興解釋，「正如更年期後婦女如接受雌激素治療，會增加乳癌等風險，實驗結果也出現類似情況；而Cs4-SeNPs組的小鼠子宮就沒有變大。」
Cs4-SeNPs已通過廣東省疾病預防控制中心的食品安全國家標準(急性毒性試驗及90天經口毒性試驗)，證實安全。
新方向抗骨質流失
值得一提是，傳統預防骨質疏鬆是多攝取鈣、鎂、及維他命D，都是針對製造骨的「原料」，而Cs4-SeNPs則向造骨細胞著手，屬對抗骨質疏鬆的新方向。研究團隊未來將進一步研究當中為何有效的機制，並提升Cs4-SeNPs於腸道的吸收率，同時希望能夠與業界合作，將研發成果轉化為產品。黃家興補充，「增加骨質要從年輕開始，我們亦會研究Cs4-SeNPs能否幫助年輕人加快造骨，提高骨質的峰值，預防日後骨質疏鬆。