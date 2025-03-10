瑜伽越做越吃力？竟是心臟房室傳導阻斷在作怪

有高血壓的32歲魏小姐每天都花費2至3小時做瑜伽運動，血壓在規則服藥下控制良好。最近一個月在家中量測血壓時，心跳每分鐘只有40至50次，而且做瑜伽時容易感到喘和疲勞，有時候甚至會頭暈，因此到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)心臟內科劉浩天醫生門診求診。劉浩天醫生立刻安排心電圖檢查，診斷魏小姐是罹患2:1房室傳導阻斷，住院安裝左束支傳導心律調節器後，心房和心室傳導恢復正常的1:1傳導，也可以隨著做瑜伽時加快心跳。魏小姐在休養幾周後，再度開心地從事熱愛的瑜伽運動。

2:1 房室傳導阻斷會造成心搏過慢 活動耐受力下降

劉浩天醫生說，一般正常的心臟節律自「竇房結」發出電流之後，透過「房室結」往心室傳導電流而產生心跳，所以每個心房訊號都會產生一個心室訊號。如果兩個心房訊號只能傳導一個心室訊號，就是2:1房室傳導阻斷。房室傳導阻斷會造成病人心搏過慢，甚至活動耐受力下降，使得平常游刃有餘的活動也變得氣喘。

劉浩天醫生表示，大部分病人起因於年紀造成心臟傳導系統退化，有缺血性心臟病、心臟衰竭、心肌病變或曾接受心臟手術都是高危險族群；有些藥物(如β阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗心律不整藥物等)、電解質不平衡或甲狀腺疾病也可能導致暫時性的房室傳導阻斷發生。2:1房室傳導阻斷大多可由心電圖確認診斷。除了藥物、電解質不平衡、甲狀腺疾病可在停藥或治療相關疾病後恢復，其他病人大多需要藉由「心律調節器」的幫助，才能恢復心臟正常跳動。