環境污染損生殖系統 增心臟病、肥胖風險

近幾十年環境污染愈來愈嚴重，其實環境污染會與生物的內分泌系統相互作用，有可能損害人類和動物的生殖、神經和免疫系統的發育和正常功能，更可能導致腫瘤、不孕、心血管疾病、肥胖等疾病。 加拿大國立科學研究所早前發表一篇文獻，回顧幾個「內分泌干擾物對健康有害」的研究，並提醒，雖然尚未釐清內分泌干擾物的長遠後果，惟環境污染對健康造成的影響不容忽視。

BPA 促腫瘤發展 加拿大特倫特大學一項研究指出環境、食品和消費品中的幾種內分泌干擾物，包括有機氯農藥、溴化阻燃劑、全氟和多氟烷基物質(用於不黏塗料)、烷基酚(用於洗滌劑)、鄰苯二甲酸酯(用於化妝品)、BPA(雙酚A)及其類似物(用於塑料)等。 其中BPA(雙酚A)是內分泌干擾物的例子，其結構類似於天然雌激素，三十年代曾被用作治療更年期婦女的藥物，其後用於塑膠生產上。BPA會與細胞中的雌激素受體結合，增加細胞增殖等反應，促進腫瘤發展。