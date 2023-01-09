環境荷爾蒙｜飯盒、膠袋易溶出毒物！營養師一個步驟解決

近年因疫情的關係，市民飲食模式改變，時常叫外賣或買便利商店食物。不過，營養師廖容綺提醒，不管是塑膠杯、塑膠袋、紙盒、紙袋等，油脂加上高溫就會溶出有毒的化學物質，因此她一定會「另外裝在玻璃碗或瓷碗中微波加熱。」加上促進代謝、多攝取蔬菜，即可避開危險的環境荷爾蒙。

每當被問到「營養師，你會吃超商的微波餐盒嗎？」廖容綺表示，環境荷爾蒙無所不在，「我一定會拿回家，另外裝在玻璃碗或瓷碗中微波加熱。」

以下三個狀況，哪一種會溶出較多的環境荷爾蒙？

塑膠袋裝冰冷的食物 塑膠袋裝冰冷，但是酸的食物 塑膠袋裝熱且油多的食物

答案：又油又熱的食物！

例如塑膠袋裝羊肉湯、塑膠袋裝牛肉麵等。