甚麼是染色體異常？有哪些測試可做？一文睇清生育要留意的染色體問題

經常聽到染色體，染色體是甚麼？ 對人體有多重要？ 當中染色體異常又會對人有多大影響？ 生殖醫學專科醫生麥思敏為大家分享更多染色體資訊。

Q ：染色體是甚麼？

A：染色體是細胞中的一種結構，包含遺傳物質DNA，負責傳遞和保存遺傳訊息。人類有46條染色體，其中23條來自母親，23條來自父親。染色體在細胞分裂時會複製和分配，確保每個新細胞都有完整的染色體組。

男性有一對XY染色體，女性有一對XX染色體。通過觀察細胞中的染色體數量和性別染色體的組合，可以分辨男女。