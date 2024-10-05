甚麼是病態性肥胖？標準一次睇清 如何有效治療？

根據世界衛生組織(WHO)的定義，以身體質量指數(body mass index, BMI)區分。BMI是將體重(kg)除以身高的平方(m2)得到的指數，過重為≥25，肥胖為BMI≥30。

一位30多歲的病人，在診間苦惱地訴說他遇到的問題：「晚上睡不好常常醒來，室友都抱怨他的打鼾聲太大，而且常常有膝蓋痛的問題，這些問題持續了好長一段日子，而且有愈來愈嚴重的傾向。」對此，醫生指出，當他一踏進診間的時候，心中就有底了：他是一名患有病態肥胖，而且分類上是屬於超級肥胖的患者。

怎麼樣算是病態肥胖？ 根據世界衛生組織(WHO)的定義，以身體質量指數(body mass index, BMI)區分。BMI是將體重(kg)除以身高的平方(m2)得到的指數，過重為≥25，肥胖為BMI≥30。病態肥胖已經被視為需要積極尋求醫療協助以控制體重的病患。而所謂的病態性肥胖則各地區會有些些微的差異： 美國定義的病態性肥胖為 BMI ≥ 40 或是 ≥ 35 且有一個以上因肥胖造成的合併症；

在亞洲標準則是 BMI ≥ 37.5 或是 ≥ 32.5 且有一個以上因肥胖造成的合併症。

肥胖帶來身體健康問題多 不可以逆傷害難挽救 國泰綜合醫院一般外科主治醫生李君豪指出，肥胖不只會使血糖、血脂的代謝不良；腦血管、心血管疾病及高血壓的風險上升；過重的體重帶來膝關節的過度耗損；腸胃道因腹壓過大帶來的胃酸逆流；影響睡眠的呼吸中止症候群；罹患癌症的風險升高；皮膚、免疫系統、心理層面等多方的問題。這當然不會立即反映在年輕人身上，但是過了10年20年後，其造成的身體傷害就會一個一個地浮現上來，造成難以挽回的症狀。

減重手術效果長期且穩定 縮胃、繞道為核心 對於體重的控制一開始是以飲食控制及改善生活及運動習慣為主。目前市面上有許多的保健食品，甚至藥物來幫忙減輕體重，但是大部分都需要長期使用，一停用立即復胖的案例相當多；且對於許多肥胖且有嚴重合併症的病人也許已經緩不濟急了。 李君豪表示，減重手術則是被證明可以帶來較長期且穩定的減重效果。減重手術的減重機轉巨觀分為兩項：限制攝入量以及限制營養吸收。因此，縮胃手術及繞道手術為減重手術的兩大核心。