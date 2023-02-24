甚麼是粉瘤？一文睇清粉瘤成因及處理方法

「我摸到腋下這顆有點時間了！本來小小的，」孟欣告訴醫師：「可是最近突然覺得痛痛的，一看，這顆變大了，又好紅，這是不是淋巴結出了問題，我是不是得了癌症啊？」 醫師替孟欣做了檢查，告訴她：「這個不是淋巴結，而是一個發炎的粉瘤，我們可能要先做個引流。」 孟欣還是相當緊張，不太明白什麼是粉瘤。 甚麼是粉瘤？ 粉瘤是個很通俗的說法，比較學術一點我們會稱這個為「表皮樣囊腫（epidermoid cyst）」，也有人稱此為皮脂腺囊腫（但後面我們會解釋為何這個稱法並不恰當）。

表皮樣囊腫可說是最常見的皮膚良性腫瘤，而且它常常長了很久，長的很慢，甚至是幾年了，好像沒有太大的變化，在臉、脖子、軀幹等處尤其常見，基本上全身各處都可能找到粉瘤的蹤跡。會長粉瘤的族群常常是20多歲到30多歲之間的青年，很少在青春期之前就發現有粉瘤。在男女比來說，男生長粉瘤的比率比女性高了一些。 為甚麼會長出粉瘤？ 表皮樣囊腫來源於毛囊漏斗部。毛囊漏斗部是毛囊開口於皮膚的表層處，當表皮受到反覆地刺激、摩擦，或因外傷及乾燥帶來傷口，表皮樣細胞於是經由漏斗部往深處潛行進到了漏斗內，形成了囊腫並內襯著複層鱗狀上皮，鱗狀上皮產生的角蛋白因而累積於表皮下層或真皮內，囊腫通過充滿角蛋白的出口與皮膚表面相通。