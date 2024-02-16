甚麼是「彩虹飲食法」？　了解6種顏色蔬果植物微元素、功效！

近年來健康意識抬頭，許多人漸漸注意自身的飲食，也有愈來愈多飲食法流傳，而最近常常會聽到「彩虹飲食」，但這究竟這是甚麼？為甚麼多吃可以有益身體健康呢？
其實「彩虹飲食」就是攝取各種繽紛顏色的天然食物，這些天然食物因為有不同種類的「植物微元素」而呈現出不同顏色，根據世界癌症研究基金會(WCRF)最新版癌症預防建議指出，「植物微元素」能提供人體所需的抗氧化力、強化免疫細胞增強抵抗力，降低罹癌風險。
「植物微元素」幫助植物對抗害物 具人體保健功效
目前發現蔬果中不僅含有維他命、礦物質、纖維，還有特殊化學物質「植物微元素」。植物微元素不僅能讓植物的外觀更加美麗，還能幫助植物對抗自然中的有害物質，具有防禦、保護能力，而對人體來說它是有生物活性的天然化合物，具有保健功效。
6常見食物顏色 富含不同植物微元素具不同功效
不過人體無法自行製造植物微元素，需要透過飲食補充。植物微元素主要存在於蔬菜、水果、全榖雜糧類等天然食物，以下6種常見食物顏色中，分別有不同的植物微元素：
- 紅色類蔬果：
富含茄紅素、辣椒紅素等植物微元素，具有預防癌症、預防動脈硬化、增加好的膽固醇、抗紫外線、抗過敏等功效。存在於番茄、西瓜、紅蘿蔔、柿、辣椒、紅椒等食物中。
- 橙色類蔬果：
富含玉米黃素、胡蘿蔔素、橙皮素等植物微元素，具有有益視力健康、預防癌症、增強免疫力、保護心血管等功效。存在於木瓜、芒果、南瓜、地瓜、綠花椰菜、菠菜等食物中。
- 黃色類蔬果：
富含葉黃素、類黃酮等植物微元素，具有抗氧化作用、預防高血壓、預防動脈硬化等功效。存在於洋蔥、檸檬、柑橘類、玉米等食物中。
- 綠色類蔬果：
富含葉綠素、兒茶素、香豆素等植物微元素，具有抗氧化作用、調整膽固醇、促進消化道健康等功效。存在於綠花椰菜、奇異果、茶葉、麥苗等食物中。
- 藍紫色蔬果：
富含花青素、類黃酮、多酚類等植物微元素，具有抗氧化作用、預防癌症、強化免疫功能、促進體內循環等功效。存在於茄子、藍莓、葡萄、紫薯、紫椰菜等食物中。
- 白色蔬果：
富含有機硫化物、懈皮素、蒜素等植物微元素，具有強化免疫功能、預防癌症、天然抗菌等功效。存在於大蒜、韭菜、蘿蔔、椰菜等食物中。
植物微元素雖不能像維他命及礦物質等一樣提供人類成長所需的養分，卻能幫助疾病預防、增進身體的健康，若能均衡攝取這些不同顏色的蔬果植化素，對於身體保健及營養均衡會有很大的幫助。
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