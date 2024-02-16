甚麼是「彩虹飲食法」？　了解6種顏色蔬果植物微元素、功效！

近年來健康意識抬頭，許多人漸漸注意自身的飲食，也有愈來愈多飲食法流傳，而最近常常會聽到「彩虹飲食」，但這究竟這是甚麼？為甚麼多吃可以有益身體健康呢？

其實「彩虹飲食」就是攝取各種繽紛顏色的天然食物，這些天然食物因為有不同種類的「植物微元素」而呈現出不同顏色，根據世界癌症研究基金會(WCRF)最新版癌症預防建議指出，「植物微元素」能提供人體所需的抗氧化力、強化免疫細胞增強抵抗力，降低罹癌風險。