甜食、麵粉惹禍？中醫師教2大方法 改善白帶過多問題

網路上曾聽說：「白帶太多，是愛吃麵粉和糖養出黴菌而來的。」這句話究竟有沒有根據？頤鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞表示，甜食和水果攝取過多，確實容易造成痰濕體質，加上麵粉製品(尤其是添加物多的麵包)容易導致下腹痰濕，進而引發白帶偏多的情況。然而，這並不代表所有吃麵食的人都會有這個問題，因為影響白帶分泌的因素還包括體質、環境、生活習慣等多方面原因。
為甚麼會白帶過多？了解3大影響因素
莊可鈞中醫師指出，白帶過多可能受到以下幾個主要因素的影響：
- 環境與氣候影響
排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與黴菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。
- 甜食、麵粉影響酸鹼值
陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患黴菌感染的風險更高。
- 免疫力下降
如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。
中醫如何調理白帶過多？依體質選用對症用藥
當女性出現外陰及陰道瘙癢、灼痛，同時伴隨尿頻、尿痛、性交痛，且白帶呈現稠厚、凝乳或豆腐渣樣，可能是黴菌性陰道炎的徵兆。
莊可鈞中醫師表示，根據患者的體質，中醫會給予適合的中藥內服調理：
- 脾虛型患者：以健脾益氣、除濕的完帶湯，幫助脾胃運作、提高免疫力。
- 感染嚴重的患者：使用八味帶下方、龍膽瀉肝湯，搭配土茯苓、萆薢、敗醬草、黃柏、蛇床子、地膚子、苦參根等藥材，達到清熱除濕、防止黴菌感染反覆發作的效果。
相較於西醫治療中常用的抗生素、抗黴菌藥物或陰道塞劑，中醫強調調理體質，避免破壞陰道正常菌叢，減少反覆感染的機率。
日常生活如何改善白帶多？這些食物和習慣要注意
除了甜食之外，莊可鈞中醫師特別提醒，還有其他地雷食物與生活習慣可能讓白帶過多問題加劇：
- 避免刺激性食物
- 辛辣食物(辣椒、薑、蔥、蒜)：容易產生燥熱，加重症狀。
- 海鮮發物(魚、蝦、蟹)，尤其是不新鮮的水產品，可能助長濕熱，使外陰瘙癢惡化。
- 高油脂食物(豬油、肥肉、奶油)：有助濕增熱的效果，建議減少攝取。
- 吸煙、飲酒也容易造成婦科感染加劇，包括含酒飲食如酒釀、藥酒等都不適合飲用。
- 調整生活習慣，減少感染風險
- 避免長時間使用護墊，保持私密處乾爽透氣。
- 多帶一件棉質內褲，方便更換，減少感染機率。
- 避免久坐和穿緊身衣褲，影響骨盆腔血液循環，增加感染風險。
- 建議穿著寬鬆透氣的棉質衣物，每週適度運動，促進身體血液循環。
如果已經嘗試改善飲食與生活習慣，但白帶問題依舊困擾，建議尋求個人化的中醫調理，幫助身體恢復平衡，讓生活更加輕鬆、自在。
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