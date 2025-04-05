甜食、麵粉惹禍？中醫師教2大方法 改善白帶過多問題

當女性出現外陰及陰道瘙癢、灼痛，同時伴隨尿頻、尿痛、性交痛，且白帶呈現稠厚、凝乳或豆腐渣樣，可能是黴菌性陰道炎的徵兆。

網路上曾聽說：「白帶太多，是愛吃麵粉和糖養出黴菌而來的。」這句話究竟有沒有根據？頤鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞表示，甜食和水果攝取過多，確實容易造成痰濕體質，加上麵粉製品(尤其是添加物多的麵包)容易導致下腹痰濕，進而引發白帶偏多的情況。然而，這並不代表所有吃麵食的人都會有這個問題，因為影響白帶分泌的因素還包括體質、環境、生活習慣等多方面原因。

如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。

免疫力下降 如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。

免疫力下降 如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。

免疫力下降 如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。

免疫力下降 如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。

陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患黴菌感染的風險更高。

甜食、麵粉影響酸鹼值 陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患黴菌感染的風險更高。

甜食、麵粉影響酸鹼值 陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患黴菌感染的風險更高。

甜食、麵粉影響酸鹼值 陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患黴菌感染的風險更高。

甜食、麵粉影響酸鹼值 陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患黴菌感染的風險更高。

排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與黴菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。

環境與氣候影響 排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與黴菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。

環境與氣候影響 排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與黴菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。

環境與氣候影響 排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與黴菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。

環境與氣候影響 排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與黴菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。

莊可鈞中醫師指出，白帶過多可能受到以下幾個主要因素的影響：

若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。

中醫如何調理白帶過多？依體質選用對症用藥

當女性出現外陰及陰道瘙癢、灼痛，同時伴隨尿頻、尿痛、性交痛，且白帶呈現稠厚、凝乳或豆腐渣樣，可能是黴菌性陰道炎的徵兆。

莊可鈞中醫師表示，根據患者的體質，中醫會給予適合的中藥內服調理：

脾虛型患者：以健脾益氣、除濕的完帶湯，幫助脾胃運作、提高免疫力。

感染嚴重的患者：使用八味帶下方、龍膽瀉肝湯，搭配土茯苓、萆薢、敗醬草、黃柏、蛇床子、地膚子、苦參根等藥材，達到清熱除濕、防止黴菌感染反覆發作的效果。

相較於西醫治療中常用的抗生素、抗黴菌藥物或陰道塞劑，中醫強調調理體質，避免破壞陰道正常菌叢，減少反覆感染的機率。