甜飲解暑 小心牙齒侵蝕

天時暑熱，要常補充水分，但不少人更愛喝汽水、台式飲品等。經常飲用含酸性或糖分飲品會使牙齒侵蝕的風險大大提高，我們日常應該要留意口腔衛生，減少口腔與酸性物質接觸，避免牙齒表面的琺瑯質流失。 牙科醫生黃凌旻表示，牙齒表面的琺瑯質是人體最堅硬的組織，覆蓋著牙冠，於咀嚼、咬合時保護牙齒，「琺瑯質由鈣、磷等礦物質組成，但如出現侵蝕破損，並不會再生。琺瑯質下層為象牙質，有不少微細管道通往牙髓，如因牙周病或牙齒侵蝕而象牙質外露，便容易受刺激而出痺、痛等敏感反應。」

兩類破損成因 琺瑯質的破損主要有兩類成因，首先是物理性的磨蝕，例如磨牙、刷牙太用力、喝凍飲會咬冰等咬硬物的習慣等；另一種就是酸性侵蝕。黃凌旻續指，「如處於pH5.5或以下酸性環境，琺瑯質便會開始流失。當進食後，口腔殘餘的糖分會被細菌分解成酸性物質；另外，常飲汽水(含有檸檬酸)、過量進食水果如蘋果或西柚(pH3至4)都易令琺瑯質被侵蝕。」 胃酸亦有影響 胃酸倒流易使上排門牙舌側出現侵蝕；暴食症或厭食症患者有扣喉習慣的話，牙齒亦會受胃酸影響；長期吸煙，又或每日要用藥的長者，令口水分泌減少難以中和酸性，這些人士都屬牙齒侵蝕高危族。有些人會因減肥等不同原因而少食多餐，黃凌旻指這對牙齒不利，「平時口水分泌有助牙齒自我修補，若每日多次讓牙齒暴露於大量酸性的環境，就會影響修補效果，繼而增加牙齒侵蝕風險。」