生兒育女｜癌症年輕女患者應制訂生育計劃

癌症年輕女患者應制訂生育計劃

對年輕女性癌症患者而言，尤其是患上婦科癌症如子宮頸癌或乳癌等，較常見的憂慮是將來能否生兒育女。婦產科專科醫生蔡柏霖表示，現時不少癌症已經可以治愈和受控，不過治療過程或會引致不育。如能及早與醫生商量治療方案，女性患者可考慮先行存起受精卵子或雪卵，增加將來懷孕機會。 蔡柏霖指年紀較輕的子宮頸癌患者，大多希望治療時保留子宮，以保持生育能力。「子宮頸癌的治療方法以期數來決定，如果在非常早期(1A1期)確診，可以作局部錐形切除；1A2至1B1期經專家評估進行子宮頸切除術，仍然可以保留子宮；但此舉會導致子宮承托力不足，或致早產。」至於確診子宮頸癌時已屬晚期，標準治療方案為盤腔放射治療，所以建議女性應定期作婦科身體檢查，如不幸確診早期子宮頸癌，便可採用毋須切除整個子宮的手術治療。

早期乳癌根治率高 乳癌是本港女性最常見的癌症。在2019年，佔本港女性癌症新症總數的27.4%，然而乳癌跟遺傳及生活習慣有莫大關係，近年亦新增了不少年輕乳癌個案。鑑於現時乳癌藥物相當優良，故此即使已屆第二期或第三期，治療成功後亦有生育的可能。蔡柏霖指出：「手術對生育機能影響不大，但如果乳癌帶荷爾蒙受體，便要使用荷爾蒙治療，以達到根治效果，未收經的患者一般都會接受腦垂體抑制劑，達致減少女性荷爾蒙分泌的目的，同時間也暫時失去排卵功能，因此一般建議患者完成整個療程後，才考慮生育。」 治療為首要 不管是子宮頸癌抑或乳癌，或是其他類型的癌症，為達到根治及提升病人存活率的目標，有可能於輔以電療或化療作為術後治療，惟這類治療或影響卵巢功能，故患者於治療前應考慮到這一點。蔡柏霖提醒患者，切勿因為擔心影響生育功能而放棄接受合適的治癌方案。「癌症發展速度可以很迅速，因此患者切勿於懷孕生子後再作治療，應以治療癌症為首要目標。」