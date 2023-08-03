生機飲食｜39歲俄羅斯生機飲食網紅只食水果餓死 生機飲食到底係咩？一文睇清優缺點！

俄羅斯一名生機飲食網紅札娜迪亞特(Zhanna D'Art)於上月離世，年僅39歲。她生前經常在網絡上分享生機飲食(Raw Food)的好處。據報她在馬來西亞只靠食水果維生，並因此餓死。到或生機飲食是甚麼？
裸食
生機飲食又可以稱為裸食，是指採用有機食品的概念，只食不用化學肥料、化學農藥、化學添加物，以不破壞生態的方式所生產的食物，極端一點更可能不食受過污染及經過加工的食品，強調天然、自然生長及不經烹調的生食。
他們認為，動物性食物中含有太多酸性，如果食太多肉有機會造成體內極度酸性化，另外，生機飲食的提倡者認為，動物位於食物鏈較高層的位置，因此受污染的程度比植物更嚴重。
生機飲食的優點
- 減少對環境造成的破壞及污染
- 增加膳食纖維攝取量，好處包括排便順暢，調節體脂及穩定血糖等
- 食物沒有經過加工過程，減少對營養的破壞
生機飲食的缺點
- 缺乏動物性的蛋白質，導致飲食不均、營養失衡
- 食物無法經加熱殺菌，可能會誤食寄生蟲卵，或因細菌感染而食物中毒
最後提提大家，想嘗試生機飲食前，建議先留意自身的飲食狀態，另外發育期青少年、哺乳女性、孕婦、免疫力差的人士、長者、癌症患者等，都不適合執行生機飲食！