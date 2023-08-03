生機飲食｜39歲俄羅斯生機飲食網紅只食水果餓死 生機飲食到底係咩？一文睇清優缺點！

俄羅斯一名生機飲食網紅札娜迪亞特(Zhanna D'Art)於上月離世，年僅39歲。她生前經常在網絡上分享生機飲食(Raw Food)的好處。據報她在馬來西亞只靠食水果維生，並因此餓死。到或生機飲食是甚麼？

裸食

生機飲食又可以稱為裸食，是指採用有機食品的概念，只食不用化學肥料、化學農藥、化學添加物，以不破壞生態的方式所生產的食物，極端一點更可能不食受過污染及經過加工的食品，強調天然、自然生長及不經烹調的生食。

他們認為，動物性食物中含有太多酸性，如果食太多肉有機會造成體內極度酸性化，另外，生機飲食的提倡者認為，動物位於食物鏈較高層的位置，因此受污染的程度比植物更嚴重。