生活復常膽固醇未復常 檢驗「出貓」隨時出事

疫情持續3年，不少人因家居抗疫而多叫外賣、減少運動量，致壞膽固醇上升，病人組織「關心您的心」調查更發現未達理想水平人士由14%增至21%，七成人更曾在檢驗膽固醇之前「出貓」避免加藥，但心臟科專科醫生指出此舉不能反映實況，反增加心血管疾病發作風險。 甚麼是壞膽固醇？ 膽固醇是脂肪的一種，也是細胞壁、膽汁、維他命D和荷爾蒙的成分之一。膽固醇八成由肝臟製造，兩成從食物攝取。 高密度脂蛋白膽固醇 (HDL) ——又稱好膽固醇，可預防血管閉塞和破裂，減心血管疾病風險，理想水平為 1.6mmol/L 或以上。

低密度脂蛋白膽固醇 (LDL) ——又稱壞膽固醇，會加速血管內脂肪積聚、堵塞動脈，增加心血管疾病風險，健康人士的理想水平為 2.6mmol/L 以下，如曾中風、通波仔等高危人士，指標會收緊低至 1.0mmol/L 以下。

三酸甘油脂——多由煎炸食物中攝取，也會間接增加心血管病風險，數值愈低愈好。

七成人檢查前出貓 早前關心您的心向曾出現壞膽固醇過高的人士作出調查，得到927人的數據，當中3%人曾通波仔，只有64%人會定期驗膽固醇(平均9.8個月一次)，曾驗膽固醇的受訪者當中，多達七成曾「出貓」，平均於檢驗前3.6星期開始，會節食/食清淡食物(53%)、比平常勤力運動(41%)、減少外出用膳/飲宴(39%)、進食可助消脂食物(30%)及服食可降膽固醇的中成藥/營養補充劑(26%)。 而由疫情開始至去年11月，多達74%患者並未遵從飲食、運動或覆診建議，因此受訪者平均體重上升1.5公斤，壞膽固醇超過2.6mmol/L的人亦由14%增至21%；51%受訪者於疫情期間要開始使用降膽固醇藥。

出貓反增風險 事實上，壞膽固醇超標並沒有警號，當出事如心臟病發或中風，便已經太遲。另外，即使不肥胖、有運動的人也有可能超標，需要驗血才知道。值得一提是，檢查前「出貓」只不過是欺騙自己和醫生，只能夠避過用藥或者加藥，但如果生活習慣和飲食在檢查後打回原形，反而將自己置於更高風險的位置，因長期未能控制壞膽固醇，會增加心臟病和中風風險。