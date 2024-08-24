生活愈來愈無力 四招提高抗壓力！

雖著科技及電腦技術發展迅速，我們的生活步調愈來愈快速；加上國際貿易競爭、地緣戰爭威脅、氣候異常變遷及傳染疾病伺機而動，這些無法掌控的諸多原因，經常讓我們無形之中累積了許多壓力，不僅影響生活質素，甚至可能危及身心健康，造成失眠、抑鬱、暴躁易怒、免疫力下降和自律神經失調等許多常見的身心問題。
壓力來襲！如何學會抗壓不焦慮？
諮商心理學家黃信榮表示，如何提高抗壓能力及學習處理壓力技巧，讓自己擁有良好的生活品質和身心健康，便成了現代人必學的一門功課。其實，我們生活當中伴隨大大小小的各種壓力，但每個人面對壓力時的反應卻不盡相同，例如上班族常要面對開會做簡報，對有些人來說是如臨大敵，但對另一些人來說卻是輕鬆寫意。
不可不知！四大影響壓力反應的關鍵因素
黃信榮心理學家說，面對壓力時經常會出現以下四個常見影響壓力反應的因素，包括：
- 紓發管道：面對壓力若有適當的紓發管道，通常可有效減低壓力的影響，所以我們經常看到有些人壓力大時，就會想要透過大吃大喝或上網購物來達到減壓效果。
- 同伴支持：面對壓力時，如果有人陪同一起面對和處理，無論是對於現實層面或心理層面通常會有很大的幫助，自然能有效減少壓力。
- 控制感：面對事情時如果自己有較高的控制感，覺得一切都在掌握之中，不至於出甚什麼亂子，就會覺得壓力比較小，反之若缺乏控制感，就會承受較大的壓力。
- 對事物的看法：面對同一件事情，通常愈正向和愈樂觀積極的人會感受到壓力愈小，就像老掉牙的一個比喻，玻璃杯裡有半杯水，你可以看成是「只剩半杯水」或是「還有半杯水」，不同的看法會導致不同的感受。
轉念！專家教你抗壓四大招
黃信榮心理學家建議，我們可以根據上述影響壓力反應的因素，從事一些正確的行為或思考轉換方法，達到有效紓壓、降壓和解壓的效果。
- 正確的紓壓方式：大吃大喝或上網購物雖然可以達到短時紓壓效果，不過也要考量自身的財務控管，否則造成過度消費反而會帶來財務壓力。鼓勵大家尋找適合自己的運動或冥想等紓壓方式，恢復身心平衡。
- 尋求人際支持：生活中難免有不愉快的事情，如果能適時地找人傾訴，得到別人的理解和支持，通常會更有力氣去面對壓力。如果身邊真的找不到合適的傾訴對象，也可以尋求專業的心理學家協助。
- 適當的控制感：面對問題時，蒐集資訊、事前準備、諮詢他人和思考解決策略等方式通常可有效提升控制感，進而減輕壓力。然而，如果經常要求過高的控制感，反而會徒增許多壓力，因此，有時候允許不確定性或模糊性的存在，反而能有效減輕壓力。
- 培養正向思考：正向的心態和思考方式能夠讓人在面對困難時有較高的動力和希望感，自然感受到的壓力也會減少許多。
黃信榮心理學家提醒，生活中的壓力難以避免，很多壓力需要耐心去面對及積極採取行動才能看到效果，如果壓力持續無法處理，甚至出現抑鬱、焦慮或失眠等症狀，就需要提高警覺，可以考慮尋求精神科或心理學家來協助改善。
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