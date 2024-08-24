生活愈來愈無力 四招提高抗壓力！

雖著科技及電腦技術發展迅速，我們的生活步調愈來愈快速；加上國際貿易競爭、地緣戰爭威脅、氣候異常變遷及傳染疾病伺機而動，這些無法掌控的諸多原因，經常讓我們無形之中累積了許多壓力，不僅影響生活質素，甚至可能危及身心健康，造成失眠、抑鬱、暴躁易怒、免疫力下降和自律神經失調等許多常見的身心問題。

壓力來襲！如何學會抗壓不焦慮？ 諮商心理學家黃信榮表示，如何提高抗壓能力及學習處理壓力技巧，讓自己擁有良好的生活品質和身心健康，便成了現代人必學的一門功課。其實，我們生活當中伴隨大大小小的各種壓力，但每個人面對壓力時的反應卻不盡相同，例如上班族常要面對開會做簡報，對有些人來說是如臨大敵，但對另一些人來說卻是輕鬆寫意。

不可不知！四大影響壓力反應的關鍵因素 黃信榮心理學家說，面對壓力時經常會出現以下四個常見影響壓力反應的因素，包括： 紓發管道：面對壓力若有適當的紓發管道，通常可有效減低壓力的影響，所以我們經常看到有些人壓力大時，就會想要透過大吃大喝或上網購物來達到減壓效果。 同伴支持：面對壓力時，如果有人陪同一起面對和處理，無論是對於現實層面或心理層面通常會有很大的幫助，自然能有效減少壓力。 控制感：面對事情時如果自己有較高的控制感，覺得一切都在掌握之中，不至於出甚什麼亂子，就會覺得壓力比較小，反之若缺乏控制感，就會承受較大的壓力。 對事物的看法：面對同一件事情，通常愈正向和愈樂觀積極的人會感受到壓力愈小，就像老掉牙的一個比喻，玻璃杯裡有半杯水，你可以看成是「只剩半杯水」或是「還有半杯水」，不同的看法會導致不同的感受。