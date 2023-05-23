生物醫學 | 依飛創辦人王南教授、諾貝爾獎得主埃爾文內爾教授及澳科大黃錦偉教授會面 討論研發項目最新成果

生物醫學發展日新月異，國際頂尖學者埃爾文內爾教授雖然為1991年諾貝爾生理學或醫學獎得主、研究離子通道和囊泡運輸的先驅，至今也依然不遺餘力地進行生物物理學科研工作，致力為此領域貢獻。除了歷任多所高等學院及實驗室研究主管，他於2016年更應澳門科技大學邀請，到校創立了「埃爾文內爾博士生物物理與創新藥物實驗室」（簡稱諾獎實驗室），旨在建立世界一流的創新藥物研發、解決複雜性疾病，並長遠推動澳門的科研及高等教育發展。

eefit依飛專利技術賦能萬物 2017年成為諾獎實驗室合作夥伴

當中eefit依飛為合作夥伴之一。eefit依飛的獨創技術聚焦微觀物理，致力對不同的材質分子進行賦能，製成優質健康產品，以改善大眾亞健康；一直鼎力支持醫學創新研究，於2017年10月與諾獎實驗室簽署成立「澳科大 – EEFIT依飛生物醫學研發項目」，研究成果豐碩兼具突破性。