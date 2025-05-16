生理期不適好惱人！從身到心用心呵護與它共存

生理期帶來的不適感，像是腹痛、腰痠、悶熱與擔心外漏，讓許多女生每個月都深受困擾，偏偏它會跟著半輩子，該怎麼辦？生理期不適並非無法改善，其實透過日常保養、飲食調整及正確的生理用品選擇，好好照護也能讓生理期變得輕鬆無負擔！
經期似操人 不適感讓人心煩意亂
中醫師張辰珮表示生理期不適大多由於荷爾蒙變化、子宮收縮及血液循環造成有關，當幾種常見的症狀侵襲，總是讓人心煩意亂又疲累：
- 經痛與腹部悶脹 從身到心都會影響
由於子宮收縮幫助排出經血，但過度收縮會導致腹部痙攣，加上有些女性因子宮頸狹窄讓經血更不易排出；子宮內膜異位症、子宮肌瘤造成劇烈經痛、經血量過多、經血排出天數過長，這些不適都會影響日常活動。
不只生理，壓力也是讓經痛加劇的常見原因，因為情緒不穩影響內分泌系統，導致生理期紊亂。
- 腰痠、疲勞感增加 怎麼補眠都不夠
生理期時，體內雌激素與黃體素的變化會影響血液循環，使腰部肌肉容易繃緊，導致下背痠痛；若經血量較多者，鐵質流失會增加，影響血紅素運輸氧氣的能力，造成疲勞、嗜睡和精神渙散，這時睡了還是累。
- 經血外漏與異味 時時須回眸一看
經血本身沒有異味，但當經血與空氣接觸後，因細菌交互作用產生異味，若沒有適時更換衛生用品，加上久坐不動，都可能容易滲漏又增加感染風險。
- 悶熱不適，影響日常活動
長時間穿著不透氣內褲或不更換衛生棉，會讓私密處處於悶熱潮濕的環境，導致搔癢、敏感，嚴重一點會讓私密處過敏又感染。
照護細節不馬虎 讓生理期舒適無負擔
想讓生理期變得輕鬆無負擔？醫師建議從四個生活方式改善，有效減少生理期不適感！
- 穿著透氣防漏的生理褲，減少外漏與悶熱感
生理褲其實能提供更好的防漏與乾爽效果，選擇高吸濕材質，如莫代爾棉，會比一般棉質吸濕能力更好，更能有效維持乾爽度，避免悶熱不適。而這種生理褲也有防漏設計，內層防水層又加長加寬，即使經血量較多或久坐時，也不擔心滲漏困擾，特別是經血量大者，後臀加寬包覆力強，更能減少後側漏的風險。
- 熱敷紓緩經痛，減少腰痠與腹部不適
熱敷是紓緩經痛簡單又有效的方法，醫師建議可以選擇腹部含口袋的生理褲，放入約40°C的暖包，透過溫熱的刺激有效放鬆腹部肌肉，改善局部血液循環，減少痙攣性疼痛感、腰痠與疲勞感。
對於寒性體質的朋友(怕冷、手腳冰冷或是吃冰經痛加劇者)，經期除了熱敷改善骨盆腔循環，也能搭配黑糖薑茶改善經痛。
- 保持清潔，減少異味與感染風險
女性私密處容易因悶熱孳生細菌，需每日更換內褲與時時更換衛生用品，並確保內褲透氣晾乾，避免潮濕環境導致內褲也細菌孳生。中醫認為濕氣對陰道環境的菌叢也會產生影響。熱性體質容易形成濕熱證型，產生黃稠或是豆腐渣狀的分泌物，伴隨異味或是搔癢感；寒性體質則容易產生清水狀的白帶，水狀分泌物增加底褲的悶濕感，就容易造成婦科問題的惡性循環。
而內褲最好選擇透氣抗菌材質，如除臭、抗菌效果的竹炭纖維，幫助私密處保持乾爽。另在正常狀態下，陰道內含多種菌叢維持陰道的酸鹼度，若頻繁使用清潔液清洗私密處，會破壞原本的菌叢平衡，反而增加感染風險。因此，洗澡時不需要天天使用沐浴乳或專用清潔液。
- 均衡飲食與適量運動，提升身體適應力
生理期時盡量減少高糖、高油飲食，因為甜食與油炸食物容易讓身體水腫，多補充含鐵、鈣、鎂食物，像是深綠色蔬菜、堅果、豆類等，除了減少鐵質流失造成的疲勞，鈣能穩定神經肌肉，協助緩解經痛，鎂也能幫助鈣質吸收，安定神經。再加上適度運動如瑜伽、散步、慢跑，促進血液循環，還能放鬆肌肉、降低經痛發生率。
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