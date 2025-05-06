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健康
2025-05-06 13:30:00

生理期吃紅豆沙真的有用？別再不知月經不適該吃甚麼！營養師授飲食攻略

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紅豆沙

女性在月經期間，心理方面比較容易有情緒起伏大、抑鬱、焦慮、易怒，甚至失眠的問題；生理方面常有經痛、貧血、疲勞等情形，因此光田醫院營養師廖祐妊針對女性生理期不適問題分享飲食相關建議。

月經來臨時女性由於荷爾蒙的關係，生理、心理都會因此受到影響，這時許多人會想到「紅豆沙」可以幫助女性緩解經期不適，但真的是這樣嗎？除了紅豆沙以外，還能準備哪些食物幫助女性更舒適地度過生理期呢？光田醫院營養師廖祐妊針對女性生理期不適問題分享飲食相關建議。

紅豆沙有助緩解經期不適？可以吃但注意「這問題」

在心儀對象生理期來的時候，為她準備一碗紅豆沙，被許多人視為貼心之舉，不過，紅豆沙真的可以幫助緩解經期不適嗎？廖祐妊營養師表示，紅豆本身富含豐富的膳食纖維跟鐵質，由於生理期期間女性容易有消化不順、經血流失鐵質缺乏而容易疲勞等問題，喝一些紅豆沙可以補充鐵質，幫助改善貧血，也可以讓人更有精神。

另外，廖祐妊營養師提到，紅豆沙還能消水腫，蠻多女性在生理期期間會有水腫的問題，有些比較注重自己外表的人可能會覺得身材改變因此影響到情緒，所以在月經來時準備紅豆沙其實是不錯的選擇。

但是廖祐妊營養師提醒，紅豆沙要注意糖別加太多，雖然有點糖分會讓心情感到愉悅，但是高糖食物其實會造成血糖浮動影響情緒變化，心情反而不會比較好，所以建議糖份適度就好，微糖即可。

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紅豆功效｜煮粥煲湯做甜點 樣樣都可幫你補營養（am730製圖） 紅豆功效｜營養價值包括維他命B1、B2、葉酸、多種礦物質（am730製圖） 紅豆功效｜不同品種選擇（am730製圖） 紅豆功效｜紅豆飯、紅豆湯等不同煮法（am730製圖）

營養師生理期飲食建議 改善生理、心理不適問題

除了紅豆沙以外，由於女性在月經期間，心理方面比較容易有情緒起伏大、抑鬱、焦慮、易怒，甚至失眠的問題；生理方面常有經痛、貧血、疲勞等情形，因此廖祐妊營養師建議，在生理期期間也可以多攝取以下營養素，幫助改善經期來臨時生理及心理的不適：

  • 心理方面：可多攝取含色胺酸的蛋白質食物，以及含有維生素B(包含B1B6B12)、維生素C、鈣質的食物，較能緩解心理方面情緒不適的問題。
  • 生理方面：可多攝取含鈣、鎂、Omega-3脂肪酸的食物，有助於改善子宮收縮、經痛的症狀。

廖祐妊營養師表示，像豆蛋魚肉類、豬雞牛羊海鮮類大部分都含有色胺酸，乳製品、奶製品也有，尤其羊奶的色胺酸含量又比牛奶多也是很好的選擇，另外全榖雜糧類或堅果類有色胺酸、B群，像核桃、芝麻等都是不錯的食物攝取來源，而且乳製品、酪製品、堅果、可可類食物也有助於改善經痛問題，吃一個食物就能獲得許多營養素，幫助緩解生理期的各種不適。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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