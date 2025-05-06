生理期吃紅豆沙真的有用？別再不知月經不適該吃甚麼！營養師授飲食攻略

月經來臨時女性由於荷爾蒙的關係，生理、心理都會因此受到影響，這時許多人會想到「紅豆沙」可以幫助女性緩解經期不適，但真的是這樣嗎？除了紅豆沙以外，還能準備哪些食物幫助女性更舒適地度過生理期呢？光田醫院營養師廖祐妊針對女性生理期不適問題分享飲食相關建議。
紅豆沙有助緩解經期不適？可以吃但注意「這問題」
在心儀對象生理期來的時候，為她準備一碗紅豆沙，被許多人視為貼心之舉，不過，紅豆沙真的可以幫助緩解經期不適嗎？廖祐妊營養師表示，紅豆本身富含豐富的膳食纖維跟鐵質，由於生理期期間女性容易有消化不順、經血流失鐵質缺乏而容易疲勞等問題，喝一些紅豆沙可以補充鐵質，幫助改善貧血，也可以讓人更有精神。
另外，廖祐妊營養師提到，紅豆沙還能消水腫，蠻多女性在生理期期間會有水腫的問題，有些比較注重自己外表的人可能會覺得身材改變因此影響到情緒，所以在月經來時準備紅豆沙其實是不錯的選擇。
但是廖祐妊營養師提醒，紅豆沙要注意糖別加太多，雖然有點糖分會讓心情感到愉悅，但是高糖食物其實會造成血糖浮動影響情緒變化，心情反而不會比較好，所以建議糖份適度就好，微糖即可。
營養師生理期飲食建議 改善生理、心理不適問題
除了紅豆沙以外，由於女性在月經期間，心理方面比較容易有情緒起伏大、抑鬱、焦慮、易怒，甚至失眠的問題；生理方面常有經痛、貧血、疲勞等情形，因此廖祐妊營養師建議，在生理期期間也可以多攝取以下營養素，幫助改善經期來臨時生理及心理的不適：
- 心理方面：可多攝取含色胺酸的蛋白質食物，以及含有維生素B群(包含B1、B6、B12)、維生素C、鈣質的食物，較能緩解心理方面情緒不適的問題。
- 生理方面：可多攝取含鈣、鎂、Omega-3脂肪酸的食物，有助於改善子宮收縮、經痛的症狀。
廖祐妊營養師表示，像豆蛋魚肉類、豬雞牛羊海鮮類大部分都含有色胺酸，乳製品、奶製品也有，尤其羊奶的色胺酸含量又比牛奶多也是很好的選擇，另外全榖雜糧類或堅果類有色胺酸、B群，像核桃、芝麻等都是不錯的食物攝取來源，而且乳製品、酪製品、堅果、可可類食物也有助於改善經痛問題，吃一個食物就能獲得許多營養素，幫助緩解生理期的各種不適。
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