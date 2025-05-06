生理期吃紅豆沙真的有用？別再不知月經不適該吃甚麼！營養師授飲食攻略

女性在月經期間，心理方面比較容易有情緒起伏大、抑鬱、焦慮、易怒，甚至失眠的問題；生理方面常有經痛、貧血、疲勞等情形，因此光田醫院營養師廖祐妊針對女性生理期不適問題分享飲食相關建議。

月經來臨時女性由於荷爾蒙的關係，生理、心理都會因此受到影響，這時許多人會想到「紅豆沙」可以幫助女性緩解經期不適，但真的是這樣嗎？除了紅豆沙以外，還能準備哪些食物幫助女性更舒適地度過生理期呢？光田醫院營養師廖祐妊針對女性生理期不適問題分享飲食相關建議。

紅豆沙有助緩解經期不適？可以吃但注意「這問題」

在心儀對象生理期來的時候，為她準備一碗紅豆沙，被許多人視為貼心之舉，不過，紅豆沙真的可以幫助緩解經期不適嗎？廖祐妊營養師表示，紅豆本身富含豐富的膳食纖維跟鐵質，由於生理期期間女性容易有消化不順、經血流失鐵質缺乏而容易疲勞等問題，喝一些紅豆沙可以補充鐵質，幫助改善貧血，也可以讓人更有精神。

另外，廖祐妊營養師提到，紅豆沙還能消水腫，蠻多女性在生理期期間會有水腫的問題，有些比較注重自己外表的人可能會覺得身材改變因此影響到情緒，所以在月經來時準備紅豆沙其實是不錯的選擇。

但是廖祐妊營養師提醒，紅豆沙要注意糖別加太多，雖然有點糖分會讓心情感到愉悅，但是高糖食物其實會造成血糖浮動影響情緒變化，心情反而不會比較好，所以建議糖份適度就好，微糖即可。