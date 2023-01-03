生理期常腰痠、下背痛 原來薦髂關節出事？

35歲陳女士，在生產後的每次生理期來臨前，經常腰痠背痛，尤其下背痛嚴重，更是深受其擾。雖然長期接受復健治療，但症狀只有部分緩解，經奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝醫師進行周全性結構式評估，發現陳女士薦髂關節不穩定問題，便進行徒手復位治療，後續採以超音波導引再生注射於單側薦髂關節，困擾已久的下背疼痛與不穩定感終於順利獲得緩解。

下背痛症狀多 常見原因有這些

董宥汝醫師說明，下背痛在復健科門診是相當常見的問題，尤其是女性好發下背痛的機率較男性高；女性因有婦科、生產、荷爾蒙影響，下背痛所造成的問題會比一般還要複雜、影響更久遠。

下背痛的原因有很多，最常見的診斷可能為椎間盤突出、骨刺、腰椎滑脫等，但事實上薦髂關節不穩定及功能不佳所造成的下背痛也不在少數，尤其是女性下背痛更需特別注意這個原因。