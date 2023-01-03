生理期常腰痠、下背痛 原來薦髂關節出事？

35歲陳女士，在生產後的每次生理期來臨前，經常腰痠背痛，尤其下背痛嚴重，更是深受其擾。雖然長期接受復健治療，但症狀只有部分緩解，經奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝醫師進行周全性結構式評估，發現陳女士薦髂關節不穩定問題，便進行徒手復位治療，後續採以超音波導引再生注射於單側薦髂關節，困擾已久的下背疼痛與不穩定感終於順利獲得緩解。
下背痛症狀多 常見原因有這些
董宥汝醫師說明，下背痛在復健科門診是相當常見的問題，尤其是女性好發下背痛的機率較男性高；女性因有婦科、生產、荷爾蒙影響，下背痛所造成的問題會比一般還要複雜、影響更久遠。
下背痛的原因有很多，最常見的診斷可能為椎間盤突出、骨刺、腰椎滑脫等，但事實上薦髂關節不穩定及功能不佳所造成的下背痛也不在少數，尤其是女性下背痛更需特別注意這個原因。
薦髂關節「失守」 恐衍生多種病灶
董宥汝醫師指出，薦椎兩側與髂骨相臨處即為薦髂關節，可以配合身體彎曲、伸展、旋轉做一些小幅度的關節活動，穩定身體，同時也具有承上起下的功能，將身體上部的重量均勻分散至雙下肢。
若是長期姿勢不良、慢性下背受傷、腹部核心與臀部肌肉力量不足等，都可能導致薦髂關節附近的韌帶、肌肉、筋膜受損，進而造成薦髂關節不穩定。而常見症狀包含久坐腰痠、變換身體姿勢時會疼痛、疼痛的範圍從臀部延伸至大腿後側等，症狀可大可小，可能時好時壞，也可能嚴重影響生活。
透過超音波導引 再生注射雙治療
董宥汝醫師強調，薦髂關節及其附近的構造相當複雜且構造比較深，倘若電、熱療或徒手治療的成效不佳，超音波導引再生注射治療可以協助解決薦髂關節不穩定的問題，醫師會利用超音波辨認出薦髂關節及周圍的韌帶，並於超音波即時影像下，將針與其內的增生藥劑精確得注入關節與韌帶內，達成修復的效果，並增加薦髂關節的穩定度。
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