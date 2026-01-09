生痱滋好耐未好恐患口腔癌！醫生揭3大關鍵症狀是患癌警號

口腔出現久未癒合的傷口恐是癌症？有醫生指出，如果你發現嘴巴裡有傷口、腫塊、在吃東西和講話時感到異常或口腔潰瘍(俗稱生痱滋)的情況持續不消退，有可能已經患上口腔癌。醫生指出，有4大關鍵症狀可能是患口腔癌的警號，出現時就應求醫檢查。

生痱滋好耐未好恐患口腔癌 耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，口腔癌不僅影響日常生活，嚴重時還可能威脅生命。他解釋指，口腔癌是嘴裡的細胞出現癌變，異常增生，並破壞周圍組織。最常發生部位包括： 舌頭

牙齦

臉頰內側

嘴唇 3大關鍵症狀是患癌警號 但初時症狀容易被忽略，可能看起來像口腔潰瘍，但由於傷口長期不癒合，甚至會痛、流血，或覺得嘴巴裡有東西卡住，才會引起重視。口腔癌症狀包括： 潰瘍持久：口腔內的傷口超過兩周未癒合時需要特別小心。

異常腫塊或硬塊：摸到不明硬塊或腫塊，尤其是愈來愈大卻沒有明顯壓痛。

不適感：可能伴隨疼痛、流血或覺得異物感，講話和吞嚥時會覺得卡卡的。

口腔癌4大原因 胡醫生指出，常見原因是與長期接觸刺激物有關，可導致口腔黏膜細胞漸漸變壞，包括： 吸煙：有害物質直接傷害口腔細胞。

喝酒：酒精會破壞口腔黏膜，影響細胞健康。

嚼檳榔：長期刺激口腔黏膜，風險顯著增加。

慢性刺激：如不合的假牙或牙齒不整齊，病毒感染也會增加風險。 另外，口腔癌有潛伏期，細胞逐漸變壞，但初期通常沒有明顯症狀。隨著時間推移，可能只會出現白斑、紅斑或小傷口。忽視這些警號，等症狀明顯時，病情可能已經比較嚴重。 3招自測 所以，胡醫生強調，如果除了要定期檢查，進行自我檢查方式也可以了解自己的情況。他建議用鏡子和手指仔細觀察以下情況： 檢查嘴唇和口腔內壁：注意是否有紅白斑或潰瘍。

檢查舌頭和牙齦：確認有無不平整或硬塊。

注意傷口：若超過兩周不癒合，應立即就醫。

口腔癌擴散恐致命 而口腔癌的存活率與發現的早晚息息相關。早期發現的五年存活率可超過60%。但若拖到晚期再發現，存活率會顯著下降。癌症擴散後，治療難度和風險也會增加，所以愈早發現，治療效果愈好。胡醫生指，一旦口腔癌卻不接受治療，有可能會令癌細胞一直生長及擴散，導致進食、說話及呼吸困難。甚至可能會令癌細胞擴散至淋巴結或身體其他地方，危及生命。 3招治療 根據癌症的階段和範圍，治療方式主要包含： 手術切除：早期常用。

放射治療：針對局部病灶，常在晚期癌症手術後使用以加強局部腫瘤控制。

化學治療：搭配放療或在手術前進行，或是先用前導性化療使腫瘤縮小後再進行手術。 胡醫生表示，口腔癌雖然可怕，但早期發現和積極治療可以大幅提高存活率。若有任何口腔異常，特別是超過兩周未癒的傷口或腫塊，千萬不要拖延，及早檢查是最安全的做法。注意口腔健康，並及時處理相關問題。