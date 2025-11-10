生白髮可能係好事？研究指頭髮變白反映內建抗癌機制有用

隨著年紀漸長，本來烏黑的頭髮也逐漸滲入一些銀灰色，但原來白頭髮的出現未必是壞事，因為一項最新研究顯示，頭髮變白的過程，可能反映身體一套精密的內建抗癌防禦機制正在發揮作用，以頭髮變白為代價將受損細胞清除，從而阻截癌症發生。
毛髮變白機制
該項由日本東京大學在《Nature Cell Biology》發表的研究，針對毛囊中的黑色素幹細胞(McSCs)。這些幹細胞負責生成成熟的黑色素細胞，賦予毛髮和皮膚顏色，但隨著時間推展，這些幹細胞會因環境或內在因素而遭受DNA損傷。
研究發現，當黑色素幹細胞面臨DNA雙股斷裂這類嚴重損傷時，體內一套名為「p53–p21路徑」的腫瘤抑制機制便會被激活，迫使受損的幹細胞進入名為衰老耦合分化(senescence-coupled differentiation)的過程，使其分化並最終凋亡，而這些產生色素的幹細胞被清除後，毛髮自然就會變白。
不代表可預防但機制運作中
不過，研究顯示，在某些情況下保護機制可能會失效，例如幹細胞接觸到致癌物質或紫外線B光(UVB)時，受損的幹細胞不但沒有被清除，反而維持其自我更新的能力並大量複製，使其朝向易於形成腫瘤的狀態發展，最終可能演變成可致命的黑色素瘤。
研究人員表示，今次發現將白髮與黑色素瘤重塑為幹細胞在壓力下走向的兩極反映，但強調這不等於生白髮能預防癌症，而是反映生白髮是一個「訊號」或「證據」，顯示身體的防癌機制已成功啟動，並清除了潛在的危險細胞。他們相信，研究結果為治療供新的方向，若能找出能有效觸發這套自我毀滅機制的方法，或能預防黑色素瘤形成。