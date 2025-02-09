生眼挑針原因唔係看不該看的？正視眼部健康破解迷思

長輩常說，生眼挑針(醫學名稱為麥粒腫)是因為看了不該看的東西而導致，但事實上，這種說法並無醫學根據。麥粒腫的形成與眼瞼上的腺體感染或阻塞有關，是一種常見的眼科疾病。

麥粒腫的原因與迷思：打破錯誤觀念 麥粒腫是眼瞼邊緣的皮脂腺或毛囊感染引起的急性化膿性炎症。最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌，這種細菌通常寄生於皮膚表面，但當免疫系統降低或清潔不當時，細菌便可能進入腺體，引發炎症。 常見的麥粒腫形成原因包括： 衛生習慣欠佳： 揉眼睛時未洗手，將細菌帶入眼瞼。

油脂分泌過多： 例如在青春期或油性皮膚患者，容易阻塞腺體。

化妝品殘留： 卸妝不徹底可能導致腺體阻塞。

隱形眼鏡佩戴不當： 不潔隱形眼鏡或長時間佩戴容易引發感染。

壓力與疲勞： 降低免疫力，增加感染風險。 「看了不該看的東西才會生眼挑針」，可能來自古代對疾病的道德化解釋，但醫學上並無此關聯。

麥粒腫的症狀與辨識：如何分辨與其他眼部疾病的差異？ 麥粒腫的主要症狀包括： 局部腫脹與紅腫： 眼瞼邊緣會出現腫塊，伴隨紅腫。

疼痛： 腫脹部位觸摸時會有壓痛感。

分泌物： 有時會有膿液流出。

視力不影響： 除非腫脹過大壓迫角膜，通常不影響視力。 麥粒腫分為兩類： 外瞼腺炎： 發生於眼瞼外側的毛囊或皮脂腺。

內瞼腺炎： 發生於眼瞼內側的麥氏腺。 與麥粒腫類似的眼疾還包括霰粒腫(慢性非感染性炎症)，兩者的區別在於麥粒腫是急性且伴隨疼痛，而霰粒腫通常無痛。

治療與醫療處置：何時需要求醫？ 麥粒腫的輕微案例多數可在家中自行處理，約在7至10天內自然愈合。然而，若症狀嚴重或反覆發作，則應尋求醫療協助。 家庭照護： 溫敷：每日 3 至 4 次，每次 10 至 15 分鐘，可促進膿液排出。

保持清潔： 避免揉眼，並使用溫水和不含刺激性的清潔劑清洗眼部。

避免化妝： 在症狀消退前停止使用化妝品或隱形眼鏡。 大眾應正確面對，避免迷信帶來的不必要心理負擔，若遇麥粒腫，可透過溫敷、清潔等方式進行護理，但若症狀嚴重或反覆發作，務必尋求專業醫療協助。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】