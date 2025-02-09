熱門搜尋:
情人節2025 渣打馬拉松2025 大S離世 DeepSeek 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-02-09 13:30:05

生眼挑針原因唔係看不該看的？正視眼部健康破解迷思

分享：
眼挑針

「看了不該看的東西才會生眼挑針」，可能來自古代對疾病的道德化解釋，但醫學上並無此關聯。

adblk5

長輩常說，生眼挑針(醫學名稱為麥粒腫)是因為看了不該看的東西而導致，但事實上，這種說法並無醫學根據。麥粒腫的形成與眼瞼上的腺體感染或阻塞有關，是一種常見的眼科疾病。

生眼挑針原因｜不良習慣或引起細菌感染（am730製圖） 生眼挑針原因｜用手捽眼（am730製圖） 生眼挑針原因｜食太多煎炸食物（am730製圖） 生眼挑針原因｜卸妝不徹底或化妝工具不潔（am730製圖）

麥粒腫的原因與迷思：打破錯誤觀念

麥粒腫是眼瞼邊緣的皮脂腺或毛囊感染引起的急性化膿性炎症。最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌，這種細菌通常寄生於皮膚表面，但當免疫系統降低或清潔不當時，細菌便可能進入腺體，引發炎症。

常見的麥粒腫形成原因包括：

  • 衛生習慣欠佳：揉眼睛時未洗手，將細菌帶入眼瞼。
  • 油脂分泌過多：例如在青春期或油性皮膚患者，容易阻塞腺體。
  • 化妝品殘留：卸妝不徹底可能導致腺體阻塞。
  • 隱形眼鏡佩戴不當：不潔隱形眼鏡或長時間佩戴容易引發感染。
  • 壓力與疲勞：降低免疫力，增加感染風險。

「看了不該看的東西才會生眼挑針」，可能來自古代對疾病的道德化解釋，但醫學上並無此關聯。

adblk6
揉眼睛時未洗手，將細菌帶入眼瞼。

揉眼睛時未洗手，將細菌帶入眼瞼，或引發炎症。

麥粒腫的症狀與辨識：如何分辨與其他眼部疾病的差異？

麥粒腫的主要症狀包括：

  • 局部腫脹與紅腫：眼瞼邊緣會出現腫塊，伴隨紅腫。
  • 疼痛：腫脹部位觸摸時會有壓痛感。
  • 分泌物：有時會有膿液流出。
  • 視力不影響：除非腫脹過大壓迫角膜，通常不影響視力。

麥粒腫分為兩類：

  • 外瞼腺炎：發生於眼瞼外側的毛囊或皮脂腺。
  • 內瞼腺炎：發生於眼瞼內側的麥氏腺。

與麥粒腫類似的眼疾還包括霰粒腫(慢性非感染性炎症)，兩者的區別在於麥粒腫是急性且伴隨疼痛，而霰粒腫通常無痛。

加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議

治療與醫療處置：何時需要求醫？

麥粒腫的輕微案例多數可在家中自行處理，約在710天內自然愈合。然而，若症狀嚴重或反覆發作，則應尋求醫療協助。

  • 家庭照護：溫敷：每日34次，每次1015分鐘，可促進膿液排出。
  • 保持清潔：避免揉眼，並使用溫水和不含刺激性的清潔劑清洗眼部。
  • 避免化妝：在症狀消退前停止使用化妝品或隱形眼鏡。

大眾應正確面對，避免迷信帶來的不必要心理負擔，若遇麥粒腫，可透過溫敷、清潔等方式進行護理，但若症狀嚴重或反覆發作，務必尋求專業醫療協助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

入App免費拎荷花BB展入場券

免費拎荷花BB展入場券