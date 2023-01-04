生育計劃｜早處理不育或雪卵 保生育機會

很多丈夫以為不育問題全在於女方，黃慧儀指其實1/3不育成因來自男性，1/3是來自女性，其餘才是雙方皆有問題，或是原因不明。男性或因先天問題如睾丸無法製造精子導致無精子症，或是日常生活如經常飲酒、吸煙、承受巨大壓力或睡眠不足等，影響精子質素及數量。至於雙方問題包括心理壓力引致性行為障礙等，都是不育常見原因。

《香港統計月刊》指出，男性和女性首次結婚時的年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲，上升至2020年的31.9歲和30.4歲，代表愈來愈多男女晚婚之餘，女性也陷入成為高齡產婦的困境。婦產科專科醫生黃慧儀指出，夫婦在一年內努力行房仍無法懷孕的話，便定義為不育，應盡快求醫，找出原因，切勿蹉跎。

黃慧儀指年齡是女性生育的一大硬傷，但現在雪卵技術愈來愈成熟，30歲或以上單身女性可跟醫生商量，是否有雪卵的必要。

卵子質量隨年紀下降

女性不育原因眾多，其一是卵子質量問題。女性由出生起身體已齊備這一輩子所需要的卵子；踏入青春期後，除了每次來經時會排走一粒卵子，亦有部分卵子自然流失，到了30至35歲流失得更多。直至40歲，僅存的卵子更是所餘無幾，與此同時，卵子質量亦會隨年紀增加而下降，引致生育困難。因此俗語所說「有仔趁嫩生」，絕對有科學根據。

多種疾病可致不育

黃慧儀表示內分泌失調也有機會引致不育。因內分泌失調可導致沒有排卵、或「四季經」或一年來經一次導致難以成孕。最常見是卵巢多囊症，其他原因可以是甲狀腺疾病或催乳激素失調。此外，盆腔結構性問題及輸卵管閉塞也會引致不育。例如子宮內膜異位(常見如：朱古力瘤)，或曾經做過盆腔手術、患上盆腔炎，甚至宮外孕等。如女性先天有心形子宮或單角子宮，或後天原因例如子宮肌瘤，可影響胚胎著床，導致不育。

及早制訂生育計劃

通過適當治療去處理上述病因，能夠提高懷孕機會；然而年齡上升影響卵子的質素和數量，則無法逆轉。因此，已婚但未計劃生育婦女，或是單身女性，可考慮預先雪卵，日後便可有兩手準備。「兩年前，一名34歲的輸卵管堵塞女病人，因疫情與丈夫分隔兩地，故她決定先在香港雪卵，兩年後待丈夫回港，便把精子交予診所進行試管嬰兒，結果很快成孕，目前胎兒情況穩定。」黃慧儀強調，女性並非年過40歲後便無法生育，如能及早治療不育問題，或是提早雪卵，便可擁有較年輕及健康的卵子，增加成孕機會。