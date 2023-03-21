生育｜想懷孕 子宮肌瘤切唔切？一種型態唔使處理

40歲的Zoe曾以人工授精成功懷孕，不料卻在懷孕34周發現寶寶心音驟停胎死腹中，後來轉至台北中山醫院接受引產。悲痛欲絕的她暗自發誓一定要把孩子生回來，所幸後來靠著海扶刀治療子宮肌瘤後，以生殖醫學技術喜獲愛女，成為中山醫院首例「海扶寶寶」！

Zoe在引產後被診斷出子宮內有個如棒球大小的肌瘤，且因位置壓迫子宮腔，恐影響胚胎著床，再加上40歲的高齡，想要自然生育的機會可說是微乎其微。

棒球大小子宮肌瘤阻再孕 醫：壓迫子宮腔影響著床

台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，子宮肌瘤為子宮肌肉層長出來的瘤，是常見的婦科疾病，好發於30歲以上的女性。而40歲以上婦女，則有近五成有子宮肌瘤問題。李世明提到，一般常見子宮肌瘤多為良性，只要定期追蹤即可，並不需特別處理；不過若肌瘤過大且位置壓迫到子宮腔內膜，就會使胚胎不易著床，進而影響受孕機率，此外也會有胎位不正、早產及流產的風險。