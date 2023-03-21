生育｜想懷孕 子宮肌瘤切唔切？一種型態唔使處理

40歲的Zoe曾以人工授精成功懷孕，不料卻在懷孕34周發現寶寶心音驟停胎死腹中，後來轉至台北中山醫院接受引產。悲痛欲絕的她暗自發誓一定要把孩子生回來，所幸後來靠著海扶刀治療子宮肌瘤後，以生殖醫學技術喜獲愛女，成為中山醫院首例「海扶寶寶」！
Zoe在引產後被診斷出子宮內有個如棒球大小的肌瘤，且因位置壓迫子宮腔，恐影響胚胎著床，再加上40歲的高齡，想要自然生育的機會可說是微乎其微。
棒球大小子宮肌瘤阻再孕 醫：壓迫子宮腔影響著床
台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，子宮肌瘤為子宮肌肉層長出來的瘤，是常見的婦科疾病，好發於30歲以上的女性。而40歲以上婦女，則有近五成有子宮肌瘤問題。李世明提到，一般常見子宮肌瘤多為良性，只要定期追蹤即可，並不需特別處理；不過若肌瘤過大且位置壓迫到子宮腔內膜，就會使胚胎不易著床，進而影響受孕機率，此外也會有胎位不正、早產及流產的風險。
子宮肌瘤影響懷孕？位置、大小是關鍵
李世明說明，子宮肌瘤依據其生長位置可分為三種型態，分別是黏膜下(即子宮腔內)肌瘤、肌肉層肌瘤，以及漿膜外(即肌肉層外)肌瘤。除了漿膜外肌瘤不會影響懷孕外，黏膜下肌瘤超過1公分及肌肉層肌瘤超過4公分，就要及早就醫處理，不然會壓迫子宮內膜，造成子宮結構改變，功能改變及不正常免疫細胞活化，促使胚胎不易著床。
子宮肌瘤治療方式大不同 優缺一次看
李世明統整，若肌瘤在黏膜下(子宮腔內)，用子宮鏡即可切除，沒有傷口且修復期短；若長於肌肉層且壓迫到內膜，可選擇以開刀剖腹、腹腔鏡微創手術等方法切除治療，或使用海扶刀熱熔方式治療。
對比開刀及海扶刀的選擇，李世明表示，前者造成的子宮傷口較大，恢復期也較長，且日後懷孕時需提防子宮破裂風險。至於海扶刀則是利用高頻率音波聚焦產生熱量，以熱融方式讓肌瘤萎縮，是一種無創手術，可讓肌瘤不會再成長，但費用較高。
切除肌瘤想懷孕 術後需隔3至6個月
李世明表示，若為傳統開刀手術，約需要6個月時間讓子宮復原；而海扶刀因為無傷口，恢復期僅需3個月即可重新嘗試懷孕。而他也提醒有生育規劃的女性在備孕前都應先了解是否有肌瘤問題，並且評估是否會影響生育；若合併有高齡、不孕等問題，也可透過生殖醫學技術增加受孕機會。
現代人晚婚晚育，常常在計劃生育時同時有肌瘤問題，夫妻可至專業生殖醫學中心進行完整評估，有望可靠生殖醫學技術(例如：試管嬰兒)，讓求子路上能走得更順利。
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