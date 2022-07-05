生腎石點算？19年鍊成腎石是真的嗎？一文看清治療及預防方法！

經常腰背痛，排尿時亦會感到疼痛？你可能已有腎石問題！到底腎石如何形成？是否多飲水就能治癒？又有什麼預防方法？以下便搜集關於腎石的相關資訊，由腎石成因、種類、症狀到預防方法，助你了解這泌尿系統疾病！

腎石是怎樣形成？

每個人都有兩個腎臟，用來淨化血液，過濾及排出水和廢物。腎石則是由尿液中結晶體積聚而成。當結晶體積聚成較大的硬塊，就會阻礙尿液排出，影響尿流，引致尿道感染或疼痛，嚴重者更會令腎臟受損和腎衰竭。

腎石有哪幾類？

腎石主要分為四種，不同種類的腎石由不同的化學物質組成：