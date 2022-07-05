生腎石點算？19年鍊成腎石是真的嗎？一文看清治療及預防方法！

經常腰背痛，排尿時亦會感到疼痛？你可能已有腎石問題！到底腎石如何形成？是否多飲水就能治癒？又有什麼預防方法？以下便搜集關於腎石的相關資訊，由腎石成因、種類、症狀到預防方法，助你了解這泌尿系統疾病！
腎石是怎樣形成？
每個人都有兩個腎臟，用來淨化血液，過濾及排出水和廢物。腎石則是由尿液中結晶體積聚而成。當結晶體積聚成較大的硬塊，就會阻礙尿液排出，影響尿流，引致尿道感染或疼痛，嚴重者更會令腎臟受損和腎衰竭。
腎石有哪幾類？
腎石主要分為四種，不同種類的腎石由不同的化學物質組成：
- 鈣結石：最常見的腎石，可能是因為患者飲食攝取過多鈣及草酸鹽等天然化學物
- 尿酸結石：通常是因為進食過多肉類引致
- 磷酸氨鎂結石（亦稱感染性結石）：因泌尿系統受感染導致，於女性間尤其常見
- 胱氨酸結石：為較罕見的遺傳性疾病，僅約1%的人會受影響
生腎石成因是什麼？多喝茶／喝不夠水是原因嗎？
腎石可以分為鈣結石、尿酸結石、磷酸氨鎂結石、胱氨酸結石，他們都有不同的成因。
鈣結石成因：
- 進食過多含鈣及草酸鹽的食物
- 服食過量維他命D
- 副甲狀腺功能過度活躍
- 患有癌症、腎病或結節病等疾病
尿酸結石成因：
- 進食大量肉類
- 患有痛風
- 曾做化療
磷酸氨鎂結石成因：
- 泌尿系統受細菌感染，令尿液中出現過多氨，常見於女性
胱氨酸結石成因：
- 罕見的遺傳性疾病「胱氨酸尿」
除此以外，以下因素亦會增加患上腎石的風險：
- 尿液中缺乏或很少可抑制礦物質粘結成結晶體的物質
- 飲用過少水份
- 進食過多鹽份、含草酸的食物（如花生、杏仁、草莓、茶和咖啡）和含嘌呤的食物（如動物內臟、貝類），或飲食過高蛋白質，缺乏纖維
- 經常大量出汗但水份攝取量過少
- 有腎結石的家族病歷
- 服用利尿藥、抗酸藥和治療甲狀腺的藥物
哪些人較容易生腎石？
腎石常見於20至50歲的人仕，其中以30歲尤其高危，男性較女性容易患上此病。在外國，約有1%的人有機會患有腎石，而曾經患有腎石的人在7年內復發的機會率則高達60%。
腎石的症狀是甚麼？腰痛、血尿是症狀嗎？哪個位置痛是先兆？
當腎石阻塞尿道，或透過尿液流到輸尿管，會令輸尿管受損，引致以下症狀：
- 腰背部和腹側劇痛
- 肋骨下緣與腹股溝之間出現痙攣性劇痛
- 尿液帶血、混濁或氣味難聞
- 噁心和嘔吐
- 尿頻但尿量少
- 排尿困難及出現疼痛
- 發熱和發冷
怎樣預防生腎石？
2021年女歌手趙學而自嘲食太多娛樂圈花生，令自己生腎石入院，唯日常生活中食太多果仁的確會增加患上腎石的機會，要預防腎石便必須注意飲食及生活方式。
- 每天應攝取2.5至3公升水份
- 減少食用精煉醣質，如白糖、糖果及汽水等
- 多進食含食物纖維素的食物
- 少吃草酸鹽含量高的食物，如肉類、雞肉、魚肉、蘆筍、果仁、漿果、巧克力、熟菠菜、大黃、茶和咖啡（適用於鈣結石的患者）
- 少吃含高鈣質的食物，如牛奶、牛奶製品、深綠葉蔬菜如芥蘭、芥菜和西洋菜、傳統的板豆腐等（適用於鈣結石的患者）
- 減少攝取動物性蛋白質，如肉、魚和家禽等（適用於尿酸結石的患者）
醫生會因應腎石成因和不同的飲食習慣，建議適合的飲食處方，亦可以參考營養師Michelle Lau 4個預防腎石的建議。
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載