生蛇疫苗｜80歲打針都有九成保護力

「生蛇」即是帶狀皰疹，可以引起如火燒或針刺的痛楚，大大影響患者生活，甚至未能入睡或痛醒。不過最近引入香港的重組疫苗，就可帶來九成保護力，減低發病風險。 由水痘病毒引起 生蛇事實上由水痘病毒引起，即感染過水痘人士，日後都有可能生蛇。香港惠澤長者基金主席、泌尿科專科醫生麥肇敬指，「曾有患者表示，生蛇的痛楚與腎石跌入輸尿管，又或分娩的痛楚有得比，即達到10級痛。」病毒平時會藏身於神經線，當患者免疫力功能下降的時候就會伺機發作，沿神經線連接到皮膚表面，出現痕癢、痛楚和水泡等徵狀。「發病位置常見於背及腰部，亦可由腰部延伸至前胸。其他位置如頭、臉、頸、四肢也可生蛇。」

誘發嚴重後遺症 生蛇不僅在發病期間影響患者，例如後遺神經痛便可以纏擾數以月計的時間，如果發病後60日仍有痛楚，比沒有痛楚的人復發風險更高倍。另外，如果生蛇上眼(即經由三叉神經線的眼支發作)，當中12%患者更會導致結膜炎、角膜炎和葡萄膜炎等而影響視力，甚至失明。心臟科專科醫生謝德新續指，「由於發病為身體帶來壓力，會令血小板、身體的發炎機制等更活躍，研究發現患者生蛇一年內，心臟病發和中風風險會比一般人高約七成。」

生蛇後遺症或併發症 後遺神經痛；

顏面麻痺 ( 面癱 ) ；

結膜炎、角膜炎或葡萄膜炎，影響視力；

聽力受損；

腦炎等等。

重組疫苗有效預防 雖然現時有生蛇用的抗病毒特效藥，能夠縮短患者的病程，並減輕徵狀，但需要於發病72小時內使用才有理想效果，而且未能阻止生蛇的後遺症出現，也未能預防復發。因此最佳的方法是預防生蛇出現或復發。最近香港引入了新一代生蛇疫苗，屬重組疫苗。感染及傳染病科專科醫生黃天祐表示，「研究發現不論任何年齡組別，即使70至80歲群組，接種此重組疫苗均有九成以上的保護力，而且效果持續最少10年，有數據分析甚至可達20年，大大減低患者機會。」美國疾控中心建議，凡50歲以上人士，無論有否接種過減活疫苗或曾否生蛇，都應接種重組疫苗預防生蛇及其併發症。