生蛇痛起嚟擺人命！帶狀疱疹後遺神經痛唔想食止痛藥？而家有新療法

帶狀疱疹最折磨人的就是疱疹後遺神經痛，除了打疫苗、及早使用抗病毒藥外，對於疼痛的部分目前也有止痛藥、侵入性神經阻斷術等治療，甚至還有非侵入性微電流治療方法，可以改善疼痛並減少止痛藥的使用。

免疫下降帶狀疱疹牙起來 持續性神經痛影響大 帶狀疱疹(俗稱生蛇)和水痘都是由同一種病毒Varicella-Zoster virus造成。在水痘痊愈後病毒會潛伏於神經節，當免疫力下降時這些病毒便會活化形成帶狀疱疹。資料顯示，年紀愈大、免疫系統愈弱，發生的風險就愈高。 若身上或額頭莫名出現反覆抽痛，吃藥、打針都改善有限，過兩天後發現皮膚紅疹伴隨水泡，這時就要注意可能是帶狀疱疹出沒。當表皮的水泡紅疹消退後，還有可能出現火燒般的神經痛並持續數個月，甚至超過數年。 台灣大學研究發現，高齡長者比年輕族群更容易有疱疹後遺神經痛，超過70歲的長者發生帶狀疱疹後遺神經痛的比例甚至高達50%。

疱疹後遺神經痛如何治療？一定要長期吃止痛藥嗎？ 針對疱疹後遺神經痛的問題，黃啟銘醫師表示，臨床上多會使用止痛藥和抗抑鬱或抗癲癇藥物控制，甚至可能會使用侵入性的神經阻斷術，而現在也有非侵入性的治療方法，可利用頻率共振微電流改善細胞活性、頻率，治療、調整神經發炎，讓神經痛獲得控制。 黃啟銘醫師提到，像53歲的高先生，8個月前顏面神經的帶狀疱疹發作後，臉部持續有刺痛、灼燒感，而且疼痛指數高達8至9分(滿分10分)甚至導致右眼眼皮腫脹影響視力，在使用非侵入性微電流治療後3天，疼痛就降到2分。 另一位73歲古小姐，帶狀疱疹後遺神經痛持續2個月，疼痛指數也高達9分，服用藥物仍無法獲得緩解，使用非侵入性微電流治療後，第5天古小姐的疼痛就從9分降到0分。