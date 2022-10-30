生酮可以多食雞蛋？生酮達人推薦 10分鐘懶人生酮甜品食譜

生酮飲食原理／好處

近年生酮飲食熱潮直湧香港，由人人抗拒的飲食法，變得越來越普及，多位星級藝人親身實踐並取得成效！很多人以為生酮飲食只是其中一個減肥方法，但它的好處實在多不勝數！既能穩定血糖、改善身體慢性發炎，又可令身體更健康更有活力、頭腦更清晰。所以很多人即使達成減肥目標後仍會持續，全因為他們都確確實實感受到生酮飲食為他們所帶來健康上的轉變。

很多人以為生酮飲食需要吃大量油份高的食物，所以極為抗拒，但這是誤解。生酮飲食的重點在於每日攝取20至50克淨碳水化合物，以及食用不升血糖的食材。由於生酮飲食初期大幅降低碳水化合物攝取量，若不攝取較高的脂肪，身體會誤以為我們遇上飢荒從而降低新陳代謝，此外身體亦需透過高脂肪攝取來訓練肝臟將脂肪轉化為酮體。當身體適應後，便可減少脂肪攝取，而身體會自動將體內的脂肪轉化為能源。

生酮飲食不是食肉減肥法，蛋白質吸收只是比傳統飲食略多一點，並不是無節制的。除了脂肪、蛋白質、碳水化合物攝取比例外，生酮飲食更著重於食材的營養價值，主張多吃營養密度高的食材。食材的選擇會直接反映在身體上，若長期攝取含人造激素、抗生素或過度加工的食品，會殺害體內益生菌，降低免疫力，增加患癌風險。相反，食用無激素天然的食材，不但味道鮮味，更是比一般現代畜牧業大量繁殖、注射生長激素或抗生素的動物營養價值為高。