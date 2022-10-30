生酮可以多食雞蛋？生酮達人推薦 10分鐘懶人生酮甜品食譜

生酮飲食原理／好處
近年生酮飲食熱潮直湧香港，由人人抗拒的飲食法，變得越來越普及，多位星級藝人親身實踐並取得成效！很多人以為生酮飲食只是其中一個減肥方法，但它的好處實在多不勝數！既能穩定血糖、改善身體慢性發炎，又可令身體更健康更有活力、頭腦更清晰。所以很多人即使達成減肥目標後仍會持續，全因為他們都確確實實感受到生酮飲食為他們所帶來健康上的轉變。
很多人以為生酮飲食需要吃大量油份高的食物，所以極為抗拒，但這是誤解。生酮飲食的重點在於每日攝取20至50克淨碳水化合物，以及食用不升血糖的食材。由於生酮飲食初期大幅降低碳水化合物攝取量，若不攝取較高的脂肪，身體會誤以為我們遇上飢荒從而降低新陳代謝，此外身體亦需透過高脂肪攝取來訓練肝臟將脂肪轉化為酮體。當身體適應後，便可減少脂肪攝取，而身體會自動將體內的脂肪轉化為能源。
生酮飲食不是食肉減肥法，蛋白質吸收只是比傳統飲食略多一點，並不是無節制的。除了脂肪、蛋白質、碳水化合物攝取比例外，生酮飲食更著重於食材的營養價值，主張多吃營養密度高的食材。食材的選擇會直接反映在身體上，若長期攝取含人造激素、抗生素或過度加工的食品，會殺害體內益生菌，降低免疫力，增加患癌風險。相反，食用無激素天然的食材，不但味道鮮味，更是比一般現代畜牧業大量繁殖、注射生長激素或抗生素的動物營養價值為高。
雞蛋是生酮飲食的理想選擇
雞蛋是世界上最容易獲取的高營養密度食材之一，亦是眾多食材中最容易消化吸收的。一般中碼的雞蛋只有66卡路里，脂肪約4.6克，蛋白質約6.4克，幾乎無碳水化合物。蛋白含豐富優質蛋白質、氨基酸，亦含葉酸、硒、鈣、鎂。這些都能增加及修復肌肉組織、並能保持頭髮、指甲、骨骼和牙齒健康。蛋黃含豐富油溶性維他命B2、B6、B12、D、E及多種微量元素鉀磷、鋅、鈣及鐵等，能協助新陳代謝，調節荷爾蒙等。
要吃出好體質，就要選擇優質的日本雞蛋。由日本直送的「新紀元卵」，不僅通過「水中銀生物毒性測試」，證明無類雌激素、不含毒物；更獲品質卓越的「綠魚評級」，安全可靠。營養價值與色澤味道同樣出色，絕對是生酮飲食的理想選擇。
生酮雞蛋料理
生酮其實也可以吃甜品，今次分享一款非常簡單方便又好吃的生酮甜品給各位，只需10分鐘就可以完成！
生酮版梳乎厘
材料：
新紀元曉雞蛋：3隻
羅漢果黃金代糖：20克
鹽：2克
檸檬汁／蘋果醋：少許
做法：
- 將蛋黃及蛋白分離
- 把鹽加入蛋黃中並攪拌
- 將羅漢果黃金代糖及檸檬汁加入蛋白中，並用攪拌機打成硬性發泡
- 把攪拌後的蛋黃加入蛋白泡沫中並用切拌手法輕輕攪拌混合
- 盡快將混合後的蛋泡沫倒入平底鑊，蓋上鑊蓋，用細火焗5分鐘
- 最後將蛋對摺上碟即成
嘗試多種不同雞蛋製作後，「新紀元．曉」做出來最具蛋香，橙紅色的蛋黃令梳乎厘整體色澤更為鮮豔，發打蛋白泡沫也較容易。可謂色香味俱全，非常適合用來打卡！這款無麵粉無油無糖的生酮版梳乎厘好吃又有營養，更只有200卡路里，大人、小孩及老人都適合。大家快來試試吧！
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