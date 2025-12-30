生雞蛋含沙門氏菌比膽固醇更危險或致命 打邊爐注意！

生雞蛋含沙門氏菌比膽固醇更危險 嚴重或無命 打邊爐注意！（am730製圖）

秋冬好想約朋友打邊爐，不少香港人喜歡在沾醬裡打上一顆生雞蛋，增加滑嫩口感。董氏基金會提醒，雞蛋雖然有營養，但蛋殼上布有氣孔，微生物就有機會入侵，其中沙門氏菌會引發急性腸炎，造成腹痛、發燒、嘔吐等症狀，嚴重甚至引發致命危機，打邊爐前要加緊留意。

沙門氏菌食物中毒世界第一 沙門氏菌（英文︰salmonella）是人畜共通的細菌，所引起的食品中毒事件，世界各地常居首位或第二位，中毒原因為吃進受污染的肉品、鮮雞蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。 人體誤食沙門氏桿菌後，主要症狀為腹瀉、腹痛、寒顫、發燒(高燒維持在38~40℃)、噁心、嘔吐，症狀持續2至3天會痊愈，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。

烹煮前再清洗 全熟蛋可以避免危害 然而美食當前，許多人常忽略吃蛋前的衛生習慣。根據董氏基金會食品營養中心2021年所進行台灣市民採購蛋品行為調查，發現有36%的人常吃半熟蛋、1%的人會吃生雞蛋；在烹煮前，有將近一半(42%)的人不清洗雞蛋，且吃半熟蛋或生雞蛋的人有過半比例(55%)不清洗雞蛋，恐有衛生安全之慮。 食品營養中心許惠玉主任說明，蛋殼表面因沾染雞糞，容易附著大腸桿菌及沙門氏菌，若打蛋前未將表面清洗乾淨，蛋殼與雞蛋會互相接觸，造成病原菌的污染。她提醒市民，品嘗美食也要注意衛生安全，沙門氏菌致死溫度為71°C，只要「烹煮前清洗＋全熟」就可避免危機。還有，市民買來雞蛋通常會洗好就冷藏。許惠玉提醒，水洗雞蛋容易因為潮濕破壞「護膜」，不但無法消滅沙門氏菌，還提高致病微生物入侵蛋內的可能性，所以「烹煮前再清洗」就好。

每日一蛋能降膽固醇風險 另外，大多數人對雞蛋仍有迷思，最常見的就是誤以為攝取蛋黃會讓膽固醇飆高，進而增加罹患心血管疾病的風險！ 許惠玉說明，早在2015至2020年的美國飲食指南，就已取消原本建議每人每天最多攝取300毫克的膽固醇限制，原因在於血液中的膽固醇約有70%至80%是由體內肝臟所生成，剩餘的20%至30%才是來自於飲食。其中造成膽固醇升高的主因其實是飽和脂肪，因此適量攝取雞蛋不會造成負擔，要注意的其實是五花肉、牛油、雪糕等飽和脂肪的攝取量。 據英國醫學期刊2020年發表的研究報告顯示，每天至少攝取一顆雞蛋的人和每月攝取不到一顆雞蛋的人相比，罹患心血管疾病的風險並無顯著差異。在亞洲國家甚至發現每天攝取一顆雞蛋可以降低罹患心血管疾病的風險。