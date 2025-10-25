生B隔日落床突休克 醫：產後併發「肺栓塞」致命性高

高風險產婦，建議穿著包覆至膝蓋以上之醫療級彈性壓力襪，或使用機械式裝置減少下肢血液滯留，以減少產後肺栓塞發生的可能。

29歲的何小姐產後隔天欲下床走動，卻突發性頭暈失去意識緊急送醫，該名患者在救護車抵達醫院前，因失去呼吸心跳而壓胸急救，馬偕醫院婦產科醫生判定是生產後發生「肺栓塞」，經由心臟外科為患者裝置體外循環(ECMO)及進行肺栓塞疏通手術。

剖腹傷口開胸傷口憂出血過多 採超聲波震盪導管溶栓術

心臟血管外科主治醫生林育輝表示，由於病患急救時間較長，初步預判神經學預後堪憂，且左心室功能較差，預計傳統開胸取栓手術後仍需要體外循環支持數天，除了原先剖腹產後傷口滲血，更多了開胸的傷口，出血風險會更高，因此與病患的先生討論後選擇緊急進行EKOS(Endovascular System，超聲波震盪導管溶栓術)治療。

生產沒異狀以為只是低血糖 竟是「肺栓塞」致命性高

何小姐懷孕期間一切順利，妊娠將滿40周時在一家診所剖腹產下一名女寶寶，生產過程也沒有異狀，但隔天一早下床活動時感到非常暈眩，醫生起初判斷可能是低血糖或低血壓，建議臥床充分休息後再下床，但何小姐中午再度下床活動時仍感到極度暈眩並突然痙攣昏倒，血壓低於50毫米汞柱、心跳飆到一分鐘近200次，曾經有短暫恢復意識，但隨即出現呼吸困難、血氧下降，情況相當危急。