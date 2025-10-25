生B隔日落床突休克 醫：產後併發「肺栓塞」致命性高

29歲的何小姐產後隔天欲下床走動，卻突發性頭暈失去意識緊急送醫，該名患者在救護車抵達醫院前，因失去呼吸心跳而壓胸急救，馬偕醫院婦產科醫生判定是生產後發生「肺栓塞」，經由心臟外科為患者裝置體外循環(ECMO)及進行肺栓塞疏通手術。
剖腹傷口開胸傷口憂出血過多 採超聲波震盪導管溶栓術
心臟血管外科主治醫生林育輝表示，由於病患急救時間較長，初步預判神經學預後堪憂，且左心室功能較差，預計傳統開胸取栓手術後仍需要體外循環支持數天，除了原先剖腹產後傷口滲血，更多了開胸的傷口，出血風險會更高，因此與病患的先生討論後選擇緊急進行EKOS(Endovascular System，超聲波震盪導管溶栓術)治療。
生產沒異狀以為只是低血糖 竟是「肺栓塞」致命性高
何小姐懷孕期間一切順利，妊娠將滿40周時在一家診所剖腹產下一名女寶寶，生產過程也沒有異狀，但隔天一早下床活動時感到非常暈眩，醫生起初判斷可能是低血糖或低血壓，建議臥床充分休息後再下床，但何小姐中午再度下床活動時仍感到極度暈眩並突然痙攣昏倒，血壓低於50毫米汞柱、心跳飆到一分鐘近200次，曾經有短暫恢復意識，但隨即出現呼吸困難、血氧下降，情況相當危急。
超聲波震盪導管溶栓術 不必鋸胸骨更多治療方式可選
林育輝醫生表示，傳統治療危及生命的大範圍肺栓塞，必須要鋸開胸骨，藉由體外循環機協助，切開肺動脈後取出血栓，手術傷口大，對於多重疾病且虛弱的病人需要較長恢復期。林育輝醫生解釋，利用EKOS手術溶栓導管直接穿過肺血栓處，並利用超聲波震盪加速血栓與藥物作用，這種治療方式不但大大降低全身血栓溶解藥物的總量，對於大範圍血管阻塞更能迅速恢復肺循環血流，減輕右心臟壓力，增加左心容積，就像「打通任督二脈」的感覺，讓血栓造成的危急狀況迎刃而解，患者可以多一個不必傳統鋸開胸骨的治療方式。
「剖腹產」為靜脈血栓危險因子 發生率約千分之三
婦產科部資深主治醫生陳宜雍表示，剖腹產為靜脈血栓的風險因素，發生率約為千分之三，遠高於經陰道生產，且近年來比例有增加趨勢，醫界已觀察到此現象，建議剖腹產婦女生手術後需盡快下床活動，另外對於高風險產婦，建議穿著包覆至膝蓋以上之醫療級彈性壓力襪，或使用機械式裝置減少下肢血液滯留，以減少產後肺栓塞發生的可能。
