生BB｜研究：第一胎出世後夫婦婚姻滿意度大跌

不少夫婦都希望生育下一代，但養育兒女或令大家出現分歧，有研究指出夫婦在第一個孩子出生後對婚姻的滿意度會明顯下跌，而且彼此的分歧及對彼此的敵意等都會明顯增加。研究已於《Frontiers in Psychology》上刊登。

分析 49 項研究 羅馬尼亞研究團隊分析過往的49項研究，包括一項非父母的數據、3項父母及非父母的數據及45項僅報告了父母的數據，一共有106個獨立樣本，145,139名參加者，平均年齡為29.11歲。

Ionela Bogdan認為，滿意度下跌的主因的其中一個原因為新生嬰兒的照顧。

滿意度大跌 37% 結果顯示，沒有生育的夫婦，婚姻滿意度下降幅度最少，男女僅下跌12%及13%；而夫婦在生第一胎後，滿意度就有明顯下降，男女分別是31%及29%，第一胎出生後第二年，滿意度亦持續下降16%及14%，即指在第一胎出生兩年後，夫婦對彼此的滿意度大跌37%。