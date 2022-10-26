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健康
2022-10-26 15:30:28

生BB｜研究：第一胎出世後夫婦婚姻滿意度大跌

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不少夫婦都希望生育下一代。

不少夫婦都希望生育下一代，但養育兒女或令大家出現分歧，有研究指出夫婦在第一個孩子出生後對婚姻的滿意度會明顯下跌，而且彼此的分歧及對彼此的敵意等都會明顯增加。研究已於《Frontiers in Psychology》上刊登。

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夫婦在生第一胎後，滿意度就有明顯的下降。

分析49項研究

羅馬尼亞研究團隊分析過往的49項研究，包括一項非父母的數據、3項父母及非父母的數據及45項僅報告了父母的數據，一共有106個獨立樣本，145,139名參加者，平均年齡為29.11歲。

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Ionela Bogdan認為，滿意度下跌的主因的其中一個原因為新生嬰兒的照顧。

滿意度大跌37%

結果顯示，沒有生育的夫婦，婚姻滿意度下降幅度最少，男女僅下跌12%13%；而夫婦在生第一胎後，滿意度就有明顯下降，男女分別是31%29%，第一胎出生後第二年，滿意度亦持續下降16%14%，即指在第一胎出生兩年後，夫婦對彼此的滿意度大跌37%

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養育兒女容易令大家出現分歧。

對婚姻存在不現實期待

研究作者Ionela Bogdan認為，滿意度下跌的主因是夫婦對於新生嬰兒的照顧、開支，及兩人不同的價值觀，再加上對婚姻存在不現實的期待，及雙方家庭在照顧上的摩擦。不過他指出，研究亦發現，如夫婦對育兒有現實的期待、計算好所需費用及提前預備好需要的物品，他們對於婚姻滿意度的下降幅度會較少。

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