產婦HPV感染風險高！打疫苗「第四孕期」最適當 母親節攜手關心媽媽健康

2024龍年許多夫妻想趁這時懷孕生產，抱得一位可愛的「龍寶寶」，不少女性也在此時多了「媽媽」的身份，但開心之餘也別忘了關心自己的健康。家醫科診所張肇烜醫生表示，相對於沒有生育的婦女，產婦感染人類乳突病毒（HPV）的風險較高，「第四孕期」會是接種HPV疫苗的好時機。

產婦 HPV 感染風險升 男性也有致病可能應共同預防

子宮頸癌是相當常見的女性癌症，其中HPV感染是致病原因之一。5月母親感恩月，應更加照顧媽媽們的健康，尤其是產後媽媽們需要特別留意HPV的感染風險。

張肇烜醫生指出，比起未曾生育的婦女，產婦感染HPV的風險相對較高，因為生產的傷口會提高HPV感染的機會，此外產後女性的子宮頸內部細胞會因為荷爾蒙的變化，而較易受到HPV感染，也因此提高了癌前病變的風險。

不過除了女性之外，男性其實也會感染HPV病毒。爸爸們若未及時預防，一不小心可能會將HPV病毒間接傳播給媽媽們，而且還會對自己的健康造成影響，其感染風險、感染後致病的機會甚至會比女性來得更高一些。研究指出，伴侶若為HPV陽性，另一半超過八成機率也屬於HPV陽性。

張肇烜醫生表示，男性感染HPV病毒後，自然產生抗體的比例比女性還要少，而且男性感染HPV病毒後可能會產生頭頸癌、咽喉癌、口咽癌、肛門癌、陰莖癌等癌症，或是導致尖形濕疣(俗稱：菜花)、皮膚病毒疣等非癌症疾病，潛伏期甚至可達10年以上。