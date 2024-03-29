產後乳腺發炎痛不欲生　穴位按摩搭配茶飲溫柔通乳散結

新手媽媽們迎接寶寶後關卡不少，現今大多鼓勵女性哺餵母乳，然而餵母乳並不是一件容易的事情。若是乳腺阻塞、乳頭因為寶寶含乳不正確有破皮，導致細菌入侵或是錯誤的乳房按摩都可能會造成乳腺炎。中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，乳腺炎常出現的症狀包含：單側乳房可觸及硬塊、按壓疼痛、膚表紅腫發熱，甚至會發燒或是造成乳房附近的淋巴結腫大，若不趕緊治療還可能會形成膿瘍。西醫治療方面針對輕微的乳腺炎可用抗生素治療，嚴重的話需要開刀放膿。

乳癰和肝胃相關 穴位按摩搭配茶飲可疏通

乳腺炎在中醫典籍中稱之為「乳癰」，以經絡走向來說，乳頭屬足厥陰肝經、乳房屬足陽明胃經，病因通常和肝氣鬱結、胃熱雍盛有關。產後許多婦女因為身體變化很大，同時睡眠也無法充足，導致心情鬱悶形成肝氣鬱結，若又加上親餵不順利或是擠出排空不暢，就可能會使得乳汁淤積成塊；此外，部分產後婦女可能未注意飲食，吃到比較多高油高脂的食物或是吃得太補，形成胃熱壅盛，乳汁變得濃稠也容易形成硬塊導致阻塞。

周宗翰中醫師說明，中醫治療上多用疏肝理氣或是清理胃熱，搭配通乳散結的方法，輕度阻塞可使用柴胡疏肝湯，若是已阻塞化膿可使用托裡消毒散或是十味敗毒散，另外可視情況加上蒲公英、瓜簍實、牛蒡子、路路通和王不留行等單位藥，或是搭配芒硝外敷幫助消腫。

初起乳房出現小硬塊，也能透過按摩穴位或是服用茶飲，幫助乳腺保持暢通。周宗翰中醫師建議民眾可自行按壓太衝穴、膻中穴跟少澤穴這三大穴位。太衝穴屬肝經穴位，位於第一二腳趾骨交接的凹陷處，具有疏肝理氣，消除乳房鬱結的功效；膻中穴屬任脈穴位，位於身體正中線兩乳中間，可緩解胸悶胸痛與疏通乳腺；少澤穴屬小腸經的井穴，位於小指指甲角尺側1分處，可快速減輕乳房脹痛與發炎。

● 通乳散結茶

材料：蒲公英30g、青皮12g、浙貝母12g

作法：將上述材料洗淨後以清水煎煮後放溫涼服用。

功效：蒲公英入肝經及胃經，有清熱解毒、消腫散结之功，配合青皮和浙貝母可達疏鬱通乳的作用。

禁忌：若後續仍需哺乳不可久服，否則容易退奶。