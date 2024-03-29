產後乳腺發炎痛不欲生　穴位按摩搭配茶飲溫柔通乳散結

新手媽媽們迎接寶寶後關卡不少，現今大多鼓勵女性哺餵母乳，然而餵母乳並不是一件容易的事情。若是乳腺阻塞、乳頭因為寶寶含乳不正確有破皮，導致細菌入侵或是錯誤的乳房按摩都可能會造成乳腺炎。中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，乳腺炎常出現的症狀包含：單側乳房可觸及硬塊、按壓疼痛、膚表紅腫發熱，甚至會發燒或是造成乳房附近的淋巴結腫大，若不趕緊治療還可能會形成膿瘍。西醫治療方面針對輕微的乳腺炎可用抗生素治療，嚴重的話需要開刀放膿。
乳癰和肝胃相關 穴位按摩搭配茶飲可疏通
乳腺炎在中醫典籍中稱之為「乳癰」，以經絡走向來說，乳頭屬足厥陰肝經、乳房屬足陽明胃經，病因通常和肝氣鬱結、胃熱雍盛有關。產後許多婦女因為身體變化很大，同時睡眠也無法充足，導致心情鬱悶形成肝氣鬱結，若又加上親餵不順利或是擠出排空不暢，就可能會使得乳汁淤積成塊；此外，部分產後婦女可能未注意飲食，吃到比較多高油高脂的食物或是吃得太補，形成胃熱壅盛，乳汁變得濃稠也容易形成硬塊導致阻塞。
周宗翰中醫師說明，中醫治療上多用疏肝理氣或是清理胃熱，搭配通乳散結的方法，輕度阻塞可使用柴胡疏肝湯，若是已阻塞化膿可使用托裡消毒散或是十味敗毒散，另外可視情況加上蒲公英、瓜簍實、牛蒡子、路路通和王不留行等單位藥，或是搭配芒硝外敷幫助消腫。
初起乳房出現小硬塊，也能透過按摩穴位或是服用茶飲，幫助乳腺保持暢通。周宗翰中醫師建議民眾可自行按壓太衝穴、膻中穴跟少澤穴這三大穴位。太衝穴屬肝經穴位，位於第一二腳趾骨交接的凹陷處，具有疏肝理氣，消除乳房鬱結的功效；膻中穴屬任脈穴位，位於身體正中線兩乳中間，可緩解胸悶胸痛與疏通乳腺；少澤穴屬小腸經的井穴，位於小指指甲角尺側1分處，可快速減輕乳房脹痛與發炎。
● 通乳散結茶
材料：蒲公英30g、青皮12g、浙貝母12g
作法：將上述材料洗淨後以清水煎煮後放溫涼服用。
功效：蒲公英入肝經及胃經，有清熱解毒、消腫散结之功，配合青皮和浙貝母可達疏鬱通乳的作用。
禁忌：若後續仍需哺乳不可久服，否則容易退奶。
預防阻塞飲食要注意 心情放鬆很重要
要預防乳癰首要就是要防止乳腺阻塞，除了定時排空乳汁以外，平常不要穿太緊繃的內衣，哺乳前可先稍微活動肩頸，不僅可放鬆肌肉也能夠緩和情緒，並且可聆聽輕巧的音樂，有助保持心情的愉悅。
開始親餵前需注意乳房及手部的清潔，同時也要留意寶寶的口腔衛生以及含乳是否正確避免拉扯或啃咬，以防細菌侵入。當出現小硬塊時，可先以手擠奶排出前緣乳汁後再輕輕推按硬塊，採取由外往中心的方向。若是皮膚脹痛明顯時，則可在哺乳或擠奶後冷敷乳房，不過要小心避開乳頭乳暈處，以免降低噴乳反射，另可請教醫師如何以正確的方式親餵寶寶，也能快速疏通阻塞的乳腺。
飲食方面除了避開高油脂食物外，倘若已經有出現硬塊塞奶，還需先減少像是黑麥汁、花生豬腳、豆漿等發奶食物，另外可適當補充卵磷脂並且多喝水，幫助乳化脂肪酸，降低母乳濃稠度，若發炎較為厲害也須避免吃得過於滋補，以及避開辛辣物和酒類。周宗翰中醫師提醒，假使腫塊仍持續不消甚至擴大範圍，並且出現疼痛難耐及發燒，還是建議及早就醫為佳。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】