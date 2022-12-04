產後傷口流膿險潰爛 醫籲：防水抗菌是關鍵

30歲新手媽咪鳳嬌(化名)，日前經由剖腹產順利產子並出院，然而一周後發覺傷口周遭出現紅腫狀況，因老公工作繁忙，所以照顧寶寶的重任就落到她的身上，因此忽略了傷口的變化，直到兩周後傷口開始流膿才驚覺不妙，趕緊由老公陪同至醫院檢查，發現傷口處左側已經有3厘米化膿，並有崩裂現象，所幸在醫師治療之下，鳳嬌的傷口也順利愈合，經過充分傷口護理及適當休息後，如今已經懷上第二胎，準備迎接二寶人生。

「三類」孕媽咪要注意 產後併發症機率高

台北長庚紀念醫院婦產科系主任洪泰和醫師表示，產後併發症發生的機率不高，絕大部分的媽咪在產後身體都會自然恢復；但如果孕媽咪本身有糖尿病、肥胖或貧血等問題，產後傷口感染機率就會大增，因此醫師建議有這些體質的孕婦在生產前應該先將血糖及血紅素控制好，降低產後併發症發生。另外，待產時間過久或破水時間過久的產婦，也有比較高的機會在產後發生傷口感染的情況。倘若傷口真的發生紅腫熱痛甚至流膿問題，孕媽咪千萬不要緊張，應盡早回接生的醫院給醫生做診治及處理，才能避免傷口潰爛後遺症發生。